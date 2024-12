Autore prolifico, esperto di alchimia

Andrea Aromatico, urbinate, classe 1966, laurea in lettere, è al suo primo romanzo. Ma la scrittura la pratica da molti anni: ha già pubblicato, seguendo i suoi interessi per alchimia, esoterismo e ermetismo, vari volumi. “Medicamenti, pozioni e incantesimi del Ricetario Magico Urbinate“ (1994), “Alchimia: l’oro della conoscenza“ (1996), un saggio sull’enigmatico dipinto di Piero della Francesca “La Flagellazione: il romanzo, i codici, il mistero“ (2012) e uno su Ottaviano Ubaldini. È anche autore di fumetti e di una guida cartacea con gli itinerari turistici di Urbino. All’attivo ha collaborazioni con Tv, Rai, riviste, giornali, università. Vive in Croazia.