Autorizzazione ambientale: meno burocrazia

Il Consigliere regionale Giacomo Rossi dei Civici Marche rende noto che ha presentato nei giorni scorsi una proposta di legge che mira a semplificare gli adempimenti burocratici per l’adozione dell’Autorizzazione unica ambientale. "In sostanza la proposta – spiega Rossi – si pone come obiettivo quello di eliminare un inutile passaggio burocratico tra Comuni e Provincie. Nel dettaglio l’attuale legge prevede che l’adozione della autorizzazione unica ambientale è in capo alle Province, anche nei casi in cui la competenza del rilascio dei titoli abilitativi sia in capo solo al Comune".

"Con questa mia modifica – aggiunge il consigliere regionale – andiamo ad eliminare il passaggio provinciale per quei procedimenti che sono in capo solo al Comune, che adotterà da solo l’autorizzazione unica ambientale, eliminando un passaggio burocratico e velocizzando molto tutte le attività sia per i cittadini che per gli uffici. Rimarrà invece in capo alla Provincia i tutti gli altri casi".

"Questa semplificazione – conclude Rossi – favorirà molte attività produttive, penso alle aziende agricole, agli agriturismi ai Bed & Breakfast. Continua il mio lavoro e quello di Civici Marche al servizio di cittadini ed imprese, contro l’inutile burocrazia".

am. pi.