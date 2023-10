Autovelox a Montefelcino per la sicurezza stradale

La decisione è presa: a Villa Palombara si metteranno due autovelox automatici. Lo hanno concordato la Provincia e i Comuni di Montefelcino e di Isola del Piano (il cui sindaco è il presidente della Provincia, Paolini, ndr) in un incontro che si è tenuto giorni fa, incontro deciso all’indomani del pasticcio che c’era stato a fine luglio. Adesso spetta al Prefetto decidere, emanando l’apposito atto di autorizzazione.

A Villa Palombara, più o meno all’altezza del distributore, c’è un problema di rispetto del limite di velocità, soprattutto di sera e di notte, denunciano i residenti. A fine luglio la Provincia aveva provato a rimediare costruendo all’altezza dell’incrocio con via Da Vinci due “piazzole“ rialzate sul livello dell’asfalto e decentrate rispetto alla mezzeria: il loro scopo era costringere gli automobilisti a rallentare. Un lavoro analogo avrebbe dovuto essere fatto più su, all’incrocio con via Giotto, ma sull’altro senso di marcia (verso Ponte Alberi).

Ai residenti e anche al Comune di Montefelcino la soluzione non era parsa soddisfacente. C’era stata una protesta popolare ed erano volate parole poco urbane tra i rappresentanti del Comune e quelli della Provincia. Così poco urbane che dopo appena un paio di giorni la Provincia aveva deciso di smantellare tutto quanto. Secondo Comune e residenti la difficoltà stava nel fatto che gli auto-articolati da e per Isola del Piano avrebbero avuto problemi nell’attraversamento in ogni caso, se anche la motrice passava senza difficoltà, il rallentamento era fatto in maniera tale che il rimorchio sarebbe invece passato sopra il marciapiede a lato della carreggiata, danneggiandolo e mettendo in pericolo gli eventuali pedoni. E dunque? Secondo alcuni la soluzione proposta dalla Provincia sacrificava troppo i marciapiedi e non risolveva il problema. Il Comune valuta insomma che la soluzione migliore è quella di due autovelox automatici, uno più o meno all’altezza della chiesa e l’altro a quella del distributore. Adesso si tratta di chiedere al Prefetto di emanare il provvedimento.

Intanto la Provincia ha realizzato tre attraversamenti pedonali segnalati da luci arancioni. Un piccolo deterrente per gli automobilisti più disciplinati.

a. bia.

Foto: il sindaco Pelagaggia