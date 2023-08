"Autovelox", e la sicurezza va in Porto

Un autovelox per rendere più sicura la viabilità del porto. Lo chiedono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, in una interpellanza protocollata ieri per accendere i riflettori sull’incrocio maledetto tra via caduti del Mare e via della Marina, scenario di numerosi incidenti stradali causati soprattutto dal mancato rispetto della segnaletica stradale. Un problema che d’estate si complica ulteriormente, per l’incrementarsi del traffico nella zona con la presenza di numerosi turisti e bagnanti molto spesso confusi anche dai continui cambiamenti della viabilità in zona porto, dovuti a feste, fiere ed altri eventi estivi che si svolgono da quelle parti. Per questo Francesco Panaroni, Tommaso Mazzanti e Giovanni Fontana, vogliono sapere se il sindaco e la giunta "intendano affrontare con maggiore determinazione il problema" e suggeriscono di valutare "di posizionare deterrenti alla velocità eccessiva dei veicoli, come ad esempio dossi" ma anche "la possibilità di posizionare autovelox, rispettando tutte le condizioni di legge" e soprattutto di dare "mandato alla Polizia locale, compatibilmente con le proprie priorità, di presidiare con più frequenza il suddetto incrocio".

"Bisogna affrontare il problema - denunciano i consiglieri pentastellati –, magari anche ripensando totalmente la viabilità, cosa tra l’altro fatta più volte negli ultimi anni, e coinvolgendo anche chi, a ridosso di quell’incrocio, ci vive e ne subisce pericolosità e rumore. Bisogna da un lato fare in modo che vengano rispettate le regole, e dall’altro che venga garantita la sicurezza a tutti coloro che transitano, sia per andare al mare, sia per ricercare un parcheggio, sia per recarsi negli esercizi commerciali presenti o nella propria abitazione".

Perché statisticamente parlando, sono davvero tanti gli incidenti in quell’incrocio a due passi dalle scuole. "Solo in questo ultimo mese se ne sono verificati 4 con conseguenze anche importanti - ricordano i 5 Stelle - che hanno necessitato il trasporto dei feriti sia verso l’ospedale Santa Croce di Fano che verso l’ospedale di Torrette di Ancona. A nulla è servito ripristinare la scritta di “Stop“ sul manto stradale, né sono sufficienti gli specchi e i passaggi pedonali per consentire a tutti un attraversamento in sicurezza".

Negli anni i residenti si sono visti promotori di numerose iniziative, tra cui una raccolta di firme per spronare l’amministrazione a regolamentare più efficacemente la viabilità con conseguente miglioramento dell’inquinamento acustico. Dal 2019 ad oggi ci sono stati carteggi e incontri con gli amministratori, ma la situazione non è affatto migliorata.

