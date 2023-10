Autovelox nella galleria del Furlo, l’Anas azzarda

L’Anas ha posizionato un autovelox con limite di velocità 40 kmh all’interno della galleria del Furlo lungo la nuova Flaminia, direzione mare. Che sia funzionante o meno non è stato chiarito dall’ente stradale, che si è limitato a posizionare un cartello a 350 metri di distanza oltre al box per il rilevamento della velocità. E’ probabile che sia stato posizionato per i lavori al viadotto all’uscita della galleria in modo da far rallentare la velocità alle auto già canalizzate in un’unica corsia. Gli automobilisti che viaggiano in direzione Fano, alla vista dell’autovelox, hanno iniziato il loro tam tam sui social: "Da Fano alla Contessa - definita dai più - la strada della vergogna! Lavori su lavori e non si vedono mai progressi, finiscono i lavori e spesso di nuovo tutto come prima...uno schifo e basta! Semafori continui e deviazioni di corsie sempre per lavori che durano molto tempo". Ora dopo l’autovelox di Cagli, molto criticato, ecco spuntare il nuovo autovelox alla galleria del Furlo. Nei sociale i commenti sono di questo tipo: "Percorrere la Flaminia da Cantiano a scendere significa superare gli infiniti lavori al viadotto Pontedazzo di Cantiano, altri da mesi tra Cagli e Acqualagna in una strada realizzata sul vecchio tracciato della ferrovia con la promessa di prolungare le quattro corsie fino all’ingresso di Cagli Est, mai realizzate e con molti incroci a raso tra Cagli e Smirra ed un autovelox installato da poco tempo in curva verso Acqualagna. Ma ora l’attenzione e i tanti commenti sono tutti per quanto è in atto nella galleria del Furlo. Tutto regolare o in galleria sembrano esserci dinieghi per certe istallazioni, più o meno funzonanti? C’è da dire che l’effetto dell’autovelox in un tunnel è la frenata improvvisa delle auto con tutto quello che questo può comportare.

Mario Carnali