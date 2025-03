Avanspettacolo. C’è "ZàZà Night"

Sabato 29 marzo alle 20 al Teatro Cinema Astra di Pesaro torna l’avanspettacolo con la "ZàZà Night" di Elena Ronchetti. La serata inizia con l’apericena, poi lo spettacolo del varietà, un piccolo intervallo e si chiude con la proiezione di un film a sorpresa. La regià dello spettacolo di varietà è di Elena Ronchetti. Ma lo spettatore potrà godere di una speciale serata in tre momenti: cena, spettacolo, film. L’atmosfera è volutamente retró, leggera e carica di riferimenti. Un nuovo format che arriva a Pesaro grazie anche a Massimiliano Giometti e la sua famiglia che gestisce i cinema del nostro territorio e non solo. Gli ingredienti sono essenziali: pianoforte a coda per musica rigorosamente dal vivo, filare di lampadine come unico design scenico perché al resto pensano loro: attori e sciantose. I n scena ci sono sette professionisti di fama nazionale, volti conosciuti anche dal mondo televisivo: Stella Ferrucci, Andrea Carli, Matteo Faieta, Lucrezia Zambon, Giulia Cesaroni e Nicole Zignani. Direttore musicale sarà Roberto Colavalle. https://www.ticketnation.it/pesaro-urbino/avanspettacolo