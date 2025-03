Avanspettacolo protagonista al cinema Astra

Sabato 15 marzo, a Pesaro, torna sul palcoscenico del cinema Astra, l’avanspettacolo con la "la ZàZà Night" di Elena Ronchetti. Dopo l’apericena a buffet sulla scena irromperanno le ballerine del varietà e pezzi di intramontabile teatro di rivista, perfetti ad introdurre la pellicola d’autore - una commedia - che spente le luci sul cabaret, verrà proiettata sul grande schermo.

Una serata in tre momenti, dalle ore 20, in un unico, camaleontico, ambiente: cena, spettacolo, film. "Speriamo sia il debutto di una lunga serie di tournée" osserva Ronchetti, regista e coreografa di fama nazionale, dalle significative collaborazioni con Garinei e Giovannini, Gino Landi, Nanni Moretti e Saverio Marconi. Se il titolo della commedia d’autore sarà a sorpresa, i numeri sul palco evocano pezzi inossidabili; veri e propri distillati di teatro musicale assunti al grande pubblico grazie all’eco di star quali Liza Minnelli e Carmen Miranda. L’atmosfera è volutamente retró, leggera e carica di riferimenti. "Volevo ricreare le atmosfere che viveva mia nonna Amedea quando andava al cinema. C’erano spettacoli prima della proiezione e in alcuni posti si cenava anche – racconta la Ronchetti –. Si andava con l’abito più importante, da sera, si guardava il varietà e poi c’era la proiezione del film. Importante l’incontro con il mio amico Massimiliano Giometti che con la sua famiglia da anni gestisce dei cinema nel pesarese. Lui mi ha consigliato di provare questo nuovo format al cinema Astra". Gli ingredienti sono essenziali: pianoforte a coda per musica rigorosamente dal vivo, filare di lampadine come unico design scenico perché al resto pensano loro: attori e sciantose. Dopo sabato il prossimo appuntamento sarà il 29 marzo e poi ad aprile il 17 e il 25. Sotto la regìa di Elena Ronchetti, in scena ci saranno sette professionisti di fama nazionale, volti conosciuti anche dal mondo televisivo: Stella Ferrucci, Andrea Carli, Matteo Faieta, Lucrezia Zambon, Giulia Cesaroni e Nicole Zignani. Direttore musicale sarà Roberto Colavalle. Non mancano guizzi comici e un cameo, citazione di un pezzettino di storia dal piccolo schermo portato in scena dai due showman Carli e Faieta. "E’ la Canzone Intelligente il pezzettino di varietà di Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto rivisitata in chiave swing dal maestro Colavalle. Diventa quasi un virtuosismo". Riproporre l’avanspettacolo è una proposta allettante: permette un’evasione da un presente fin troppo complicato? "No. Mi piacerebbe tanto far rivivere il teatro di una volta e riportare la gente al cinema, perché volenti o nolenti siamo tutti a casa con Netflix, che va bene però andare a teatro e al cinema è un’altra cosa".

Solidea Vitali Rosati