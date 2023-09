Avanti con l’"Utopia". Il festival dell’inclusione si farà al Parco Miralfiore

E se il Festival Utopia non dovesse aspettare la prossima estate per ricominciare? "Sarebbe bello rifarlo entro dicembre", risponde di riflesso l’assessora Francesca Frenquellucci. Davvero? "Abbiamo approvato martedì in giunta la delibera di indirizzo che recepisce l’obiettivo – aggiunge – che ci siamo dati subito dopo il termine dell’incredibile esperienza del Festival Utopia: proseguire in questo percorso di inclusione rivolto a tutta la comunità e di crescita e indipendenza per le ragazze e i ragazzi protagonisti del progetto realizzato insieme alla Garante per i diritti delle persone con disabilità e alla Onlus Gulliver".

L’impegno è certificato: l’idea che la delibera di indirizzo vuole rappresentare è quella di trasformare in annuale il Festival Utopia ma come pensate di fare? "Intanto stiamo lavorando sulla manifestazione di interesse per l’area del Bar ristoro del Miralfiore – dice l’assessore Enzo Belloni –. Se come sembra c’è un movimento per far continuare questa esperienza sociale di inclusione insieme alle scuole, dobbiamo offrire la possibilità di farlo. Il Miralfiore mi sembra il luogo più adatto".

In Comune sanno bene che le elezioni sono dietro l’angolo e non vogliono perdere nessuna occasione: "Stiamo lavorando in sinergia tra diversi assessorati, quello all’Operatività di Belloni e quello alla Crescita e Gentilezza di Murgia in particolare, per mettere a punto un’iniziativa – dice l’assessora all’Innovazione Francesca Frenquellucci – che sia sostenibile dal punto di vista economico e sociale e che sia attrattiva per il pubblico. Aevamo già pensato al Parco Miralfiore, un luogo che vogliamo da sempre più vivo e vivace. Uno spazio verde in cui è possibile far convivere diverse realtà. L’idea è quella di traslare al parco urbano, negli spazi attigui e interni al punto ristoro del Miralfiore, l’esperienza del Festival Utopia dopo il successo nel cortile dell’Alberghiero, e arricchirla coinvolgendo le scuole nel pomeriggio".

Una mano arriva dalla mozione presentata in consiglio dal capogruppo Pd Annia Maria Mattioli: "Intanto abbiamo chiesto al Comune di patrocinare in via continuativa il Festival Utopia con un capitolo di spesa dedicato nel bilancio. Salvaguardando quanto sinora realizzato col “Progetto Utopia” in materia di inserimento lavorativo dei giovani con disabilità".

"Il Festival Utopia è un progetto nobile che per quasi due mesi, ha visto 60 giovani disabili della nostra città fare tutto – in cucina, in sala, sul palco, tra gli stand – sostenuti, dal progetto dell’Istituto alberghiero, dai volontari dell’associaione Gulliver. La mozione chiede inoltre di incentivare e ogni possibile iniziativa che, tenuto conto della legislazione vigente, sia diretta a favorire una positiva azione di sostegno a percorsi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Nel consiglio dell’8 ottobre la garante per la disabilità Maruska Palazzi esporrà all’assise – conclude la capogruppo Anna Maria Mattioli – il resoconto del Festival Utopia e in concomitanza verrà votata poi la mozione presentata dal gruppo consiliare di maggioranza".

Luigi Luminati