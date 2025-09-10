"Avanti" popolo alla riscossa:: "La destra non programma nulla"

"Ci impegneremo per dare una visione e un futuro alla gente dell’entroterra". Si è presentata a Urbino la lista civica ‘Avanti’, che sostiene alle prossime regionali la coalizione di Matteo Ricci. All’interno, una delle anime è socialista e vede tra i nomi quelli di Adele Berti e Tiziano Busca. Tema centrale per i due: le aree interne. Adele Berti, già sindaca di Fratte Rosa, ha sottolineato il valore simbolico della parola ‘avanti’: "Mi rappresenta: vuol dire progressismo, nuove idee, risolvere le questioni cercando uno sguardo diverso. Noi dell’entroterra siamo ribelli e mettiamo in pratica la restanza: qui ci rimaniamo, progettiamo e lavoriamo. Il nuovo piano strategico per le aree interne le vuole accompagnare nel declino: il primo passo da fare invece è riprendere in mano il piano territoriale. Ne serve uno a lungo termine, con una visione che guardi avanti. Gli agricoltori vanno incentivati nella attività di custodia e di tutela della biodiversità. La mia proposta è di finanziarli all’80%: solo così i giovani possono iniziare un’attività in agricoltura. Il paesaggio dev’essere anche una attrazione per i turisti e i nostri borghi devono essere innanzitutto paesi da vivere, con incentivi per famiglie, medici, trasporti, le scuole, le cui criticità possono essere superate istituendo metodi Montessori, finlandesi o steineriani, come accade già con successo a Fratte Rosa". Tiziano Busca ha infine puntato sull’assenza di programmazione: "L’attuale giunta gestisce e basta, mentre dovrebbero progettare, avere delle idee. L’entroterra è un mondo che sta perdendo la sua dinamicità perché non c’è più visione da parte della politica. Non c’è minima volontà di dare le opportunità alla popolazione. I nostri politici attuali guardano al quotidiano e non al futuro. Ora bisognerà scegliere se le Marche saliranno o scenderanno, dal punto di vista dei servizi, del turismo, dei rapporti internazionali, delle risposte ai giovani".

Giovanni Volponi