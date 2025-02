Avanzata dell’eolico, parte l’appello dei comitati

Sull’eolico in Appennino c’è un ulteriore appello. È stato trasmesso nei giorni scorsi dai comitati umbri e marchigiani per la salvaguardia delle nostre montagne alla Regione Marche, alle Unioni Montane e ai sindaci per fermare l’invasione dell’eolico industriale nei crinali. Ritenendo una speculazione le richieste, che sembrano continuare ad arrivare sempre più numerose, nell’appello si propone come soluzione la creazione di comunità energetiche e la designazione di queste aree come zone non idonee ad ospitare questo tipo progetto.

Sono 21 le proposte per la realizzazione di parchi eolici nella regione Marche, che vorrebbero dire ritrovarci sui crinali fino a 188 pale alte anche più di 200 metri. Il conteggio potrebbe essere per eccesso: i progetti presentati sono così tanti che in alcuni casi le pale degli uni si sovrappongono alle pale di altri. Nella nostra provincia le pale interesserebbero direttamente i comuni di Carpegna, Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Apecchio, Pergola e San Lorenzo in Campo ma a queste se ne aggiungono altre 56, alte dai 180 ai 200 metri, nella dorsale appenninica umbra e altre 34 in quella toscana, tutte al confine con le Marche. Quelle che interesserebbero i comuni di Sestino e Badia Tedalda, poi, sono praticamente a ridosso del confine ed anche di un’area di pregio come quella del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello.

Questa la proiezione dei comitati: "Se volessimo azzardare una stima indicativa della distribuzione delle pale nel nostro territorio regionale, qualora tutti i progetti citati venissero approvati, nei crinali del nostro Appennino ci ritroveremo un aerogeneratore ogni 1,53 km".

La collocazione di queste pale, in territori fragili e spesso isolati, che stanno sviluppando ora un sistema turistico basato sul paesaggio e sull’ambiente, continua però a far discutere. Al centro del dibattere la definizione da parte della Regione Marche delle aree idonee per le fonti da energia rinnovabile che dovrebbe stabilire quali sono le aree deputate ad ospitare questi impianti. La spada di Damocle è rappresentata dai numeri sulla transizione energetica imposti dall’Europa che per ora vedono la nostra regione ben distante dal soddisfare i criteri richiesti. La questione è viva più che mai in tutta la regione e, più precisamente, proteste contro possibili impianti sono in corso anche a Sassoferrato e Fabriano e a Serrapetrona, Caldarola, Camerino e Pieve Torina.