"Aveva 422 pasticche" Assolto con formula piena

Ai carabinieri un ragazzo, fermato dai militari, aveva detto di aver avuto quelle 422 pasticche di ecstasy da un 30enne di Gabicce. Lo aveva descritto biondo e di carnagione chiara. Peccato che fosse scuro di capelli e incarnato. Ma la sua parola è bastata per far finire a processo per spaccio il 30enne gabiccese che ieri ha pure sentito chiedere contro di lui ben 6 anni di pena dal pm. Ma il giudice Maurizio Di Palma lo ha assolto e con formula piena. Il legale dell’imputato, l’avvocato Elisabetta Valentini ha messo in evidenza la mancanza di prove e la lacunosità delle indagini e fatto assolvere il suo assistito.

e. ros.