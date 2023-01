Aveva 80 anni ed era del Riminese E’ l’uomo travolto in Superstrada

Aveva 80 anni e si chiamava Vittorio Bernardini. Abitava a Sant’Arcangelo di Romagna, vicino a Rimini. E’ l’uomo rinvenuto senza vita l’altra notte in un fossato della superstrada Fano-Grosseto nei pressi dell’uscita di Fossombrone. Era stato travolto da un’auto in transito. Da quanto è stato possibile ricostruire, l’80enne aveva finito la benzina al suo vecchio Land Rover. Così, dopo aver lasciato l’auto in una piazzola di sosta lungo la superstrada, si è incamminato col buio ai lati della carreggiata per raggiungere l’uscita di Fossombrone in modo da recuperare presumibilmente una tanica di benzina. Ma fatti pochi metri, è stato travolto e ucciso da un Land Rover Evoque che viaggiava in direzione monte. Il conducente ha riferito di non essersi accorto di aver investito una persona ma di aver solo sentito un tonfo. Pensava ad un animale. Si è fermato a lato ed è tornato indietro a piedi, fuori dalla carreggiata, trovando una scarpa nella corsia di marcia. Guardando nel fossato laterale si è accorto del corpo di un uomo. Arrivati polizia stradale, 118 e vigili del fuoco, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. L’uomo era morto sul colpo. Il riconoscimento è stato fatto dal figlio arrivato nella notte all’obitorio di Fano.