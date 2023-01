Aveva 87 grammi di hashish: "E’ per mio uso personale". Libero

L’hanno fermato perché in compagnia di due ragazzi già noti agli uffici della Questura, di cui uno spacciatore del Parco Miralfiore. Erano sotto il cavalcaferrovia. Alla vista della polizia, i due se la sono data a gambe e lui invece è rimasto lì. E non gli è andata bene. Gli agenti lo hanno trovato con 7 grammi di hashish in tasca. Altri 80 grammi li aveva a casa. Un quantitativo sufficiente a far scattare le manette per detenzione di sostanza stupefacente. Lui è un 26enne del Gambia, incensurato, operaio, e ieri mattina, dopo la convalida dell’arresto è stato rimesso in libertà in attesa del processo. Il suo difensore, l’avvocato Franca Cagli Barone, ha chiesto infatti un rinvio per conoscere meglio carte delle indagini e quindi le accuse nel dettaglio. Il giovane, durante l’interrogatorio di garanzia, ha ammesso che quella sostanza è tutta per suo uso personale.

e. ros.