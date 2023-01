Aveva in casa pistole, carabina, proiettili, assegni e contanti: fermato

A cosa gli servissero una carabina ad aria compressa, tre pistole (di cui una a salve), svariati proiettili, oltre a 9mila euro in contanti e 120mila euro in assegni, ancora non si sa. E’ quanto stanno cercando di accertare i carabinieri della Compagnia di Urbino dopo che nei giorni a ridosso della scorsa Befana hanno sottoposto a fermo per ricettazione e detenzione illegale di armi da fuoco un 62enne originario della provincia di Alessandri, che abitava in una villetta di Piandimeleto.

Quando, dopo la segnalazione di una persona, i carabinieri fanno la perquisizione nella villetta, l’uomo non c’è. E’ nel sud Italia con la compagna, per un breve viaggio. E’ attualmente disoccupato. In passato risulta che abbia lavorato nel settore dell’oreficeria.

Ma dalla perquisizione domiciliare all’interno di una villetta in cui risiede l’uomo spunta un piccolo arsenale, riconducibile al 62enne: decine di proiettili di vario calibro, una pistola a tamburo, calibro 7x65, con matricola abrasa e perfettamente funzionante e una seconda pistola, Beretta rubata nella metà degli anni ’90 ad un appartenente alle forze di polizia. Poi è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro una carabina ad aria compressa oltre ad una pistola a salve, carica, priva di tappo rosso. Oltre a questo, i militari hanno poi rinvenuto contanti per oltre 9.000,00 euro e svariati assegni per il valore di circa 120.000 euro.

L’uomo, che al momento del ritrovamento delle armi si trovava fuori regione, è stato poi bloccato al suo rientro il giorno stesso della perquisizione a Piandimeleto e portato a Pesaro nel carcere di Villa Fastiggi. Dopo l’udienza di convalida, in cui l’uomo non ha dato motivazione del perché detenesse quelle armi, il giudice del tribunale di Urbino ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare in carcere.