Aveva una mannaia nello zainetto, senzatetto finisce a processo

È a processo per aver portato una mannaia fuori dall’abitazione. Lui però è un clochard 57enne, originario di Milano, ma in città da tempo, e la sua casa era un giaciglio di fortuna al Parco Miralfiore. Quella lama da 24 centimetri gli serviva da deterrente contro eventuali malintenzionati che avrebbero potuto infastidirlo. E forse gli era già capitato di fare qualche incontro pericoloso. Quando i poliziotti lo hanno fermato e gliel’hanno ritrovata nello zaino, lui ha detto agli agenti di averla comprata e ha mostrato lo scontrino. Ovviamente, non è bastato a salvarlo dalla denuncia.

Indagato per porto abusivo dell’arma "fuori dalla propria abitazione", qualche giorno dopo, il senza tetto ha fatto sparire le tracce. Il suo fascicolo è andato avanti ed è arrivato sul tavolo del giudice. Nel frattempo, il 57enne è stato individuato e ieri si è aperto il processo. La prossima udienza sarà a novembre. E in quell’occasione si entrerà nel vivo della vicenda. L’imputato è difeso dagli avvocati Diego Dell’Anna e Stefania Fiondi.

e. ros.