"Avevamo chiesto Medicina per Urbino"

"Dopo dieci mesi dalla presentazione della nostra risoluzione parlamentare, la Regione conferma ufficialmente che nelle Marche c’è una carenza di offerta formativa per le professioni mediche. Ma ora ad approfittarne è soltanto Link". A dirlo è Gianluca Carrabs, di Alleanza Verdi e Sinistra, consigliere comunale a Urbino e dirigente nazionale dei Verdi, che sottolinea come già a maggio scorso fosse stata proposta una alternativa allo sbarco della telematica sul suolo marchigiano: "Il 20 maggio avevamo chiesto al Governo, tramite le nostre deputate Luana Zanella ed Elisabetta Piccolotti, di avviare l’iter per istituire la Facoltà di Medicina e Chirurgia all’Università di Urbino, proprio su mia sollecitazione. La richiesta nasceva dalla necessità di formare nuovi medici e di aumentare i posti disponibili nelle facoltà di Medicina, che entro il 2030 dovranno passare da 16 a 30mila, oltre che per la carenza cronica di personale sanitario nelle nostre Ast. Nella stessa risoluzione avevamo espresso la nostra assoluta contrarietà all’ipotesi di frequentare il primo semestre di Medicina nelle università telematiche: in un contesto in cui si diffondono modelli formativi ibridi e corsi online anche per le lauree sanitarie, riteniamo fondamentale escludere queste modalità dalla formazione medica. La carenza di medici non può essere colmata né dalle attuali facoltà, né tantomeno da quelle online, che non garantiscono che il bacino di iscritti sia locale e intenzionato a prendere servizio nel territorio. Questa era la nostra posizione, inizialmente sottovalutata e liquidata come un tema da campagna elettorale. Ora però la Regione Marche ci dà ragione".

In data 1° febbraio infatti il presidente Francesco Acquaroli ha dato parere favorevole all’attivazione dei corsi di Medicina e Odontoiatria della Link a Fano, Ascoli e Macerata tramite un documento in cui si evidenzia la mancanza di proposte formative da parte degli atenei pubblici marchigiani, aggiungendo come "non risultano a tutt’oggi pervenute istanze analoghe da parte di altri Atenei".

"Questa decisione – prosegue Carrabs – dimostra la mancanza di visione strategica nella programmazione dell’offerta formativa. Urbino, con la sua storia accademica secolare, anche nelle facoltà scientifiche, non può essere esclusa da questo processo a favore di una mera competizione tra città marchigiane. La politica deve pianificare lo sviluppo del territorio tenendo conto delle sue vocazioni, senza concentrare le opportunità solo nelle aree metropolitane. Purtroppo siamo orfani di Bo e Volponi, ultimi veri riferimenti politici a livello nazionale. L’Università di Urbino deve avere un ruolo da protagonista. Non si tratta di campanilismo, ma di riconoscere competenze, capacità e tradizione. Siamo ancora in tempo: dobbiamo organizzare una forte mobilitazione".

gio. vol.