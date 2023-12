Avevano un crocifisso in argento rubato . Arrestati tre Rom

Nell’auto avevano un crocefisso in argento, rubato poco prima nell’abitazione, attigua alla parrocchia, del sacerdote, don Giorgio Savarino, a Piandimeleto. Per questo tre uomini, di origine Rom, appartenenti al clan Spinelli, sono stati arrestati per ricettazione. I tre potrebbero aver comprato il crocefisso da qualcun altro, o forse averlo rubato loro stessi, ma al momento la polizia non aveva le prove del furto, da qui il reato ipotizzato della ricettazione. I tre, tutti intorno ai 40 anni, secondo gli agenti erano dediti in modo seriale a furti in appartamento. Nella casa del parroco si sarebbero introdotti il giorno stesso dell’arresto dopo aver forzato la porta di ingresso, approfittando dell’assenza dell’uomo e forse della zona isolata.

Gli arresti fatti venerdì sera rientrano in un servizio straordinario per il contrasto ai furti svoltosi venerdì a Fano. Il servizio è stato effettuato con l’impiego di personale della Squadra Mobile, dei Commissariati di Fano e Urbino e della polizia locale di Fano.

Gli agenti sono riusciti a individuare e bloccare poco prima dell’ingresso del casello di Fano dell’A14 una auto Bmw nera al cui interno c’erano appunto i tre presunti ladri. Dalla macchina, oltre al grosso crocefisso, sono spuntati dopo una perquisizione anche degli arnesi da scasso. I tre sono stati accompagnati al carcere di Villa Fastiggi, a disposizione del magistrato.