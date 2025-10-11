Avis, cinquant’anni di solidarietà. L’orgoglio e la gioia dei 1400 iscritti

Le venature delle foglie come mani intrecciate. Di grande impatto visivo, il nuovo murale che campeggia da qualche giorno sui muri della sezione Avis di Vallefoglia, sezioni di Montecchio e di Sant’Angelo in Lizzola, celebra la simbiosi tra esseri umani e natura e simboleggia la ricerca di un equilibrio universale, in cui ogni gesto di solidarietà possa diventare parte di un sistema vitale. Opera di Nian, l’artista esponente dello studio ‘Street Levels Gallery’ di Firenze, il murale è stato commissionato dalla sede locale di Avis per festeggiare il 50° anniversario della sua fondazione. Un appuntamento importante durante il quale l’associazione intende ribadire l’importanza del legame con la comunità locale e che, oltre alla realizzazione del murale con cui Avis vuol far percepire la sua sede come un luogo di incontro e di sostegno reciproco simbolo di collaborazione e di solidarietà, si traduce anche in un programma ricco di iniziative che si terranno a partire dal 17 ottobre a Montecchio.

Con mille e 400 iscritti e una rete di oltre 400 donatori attivi per un totale di circa 500 donazioni annuali di sangue, plasma e piastrine - numeri che pongono la sezione locale come la terza più attiva della provincia dopo Pesaro e Fano - l’Avis in questi anni ha dato vita anche a numerose iniziative per il territorio, come l’installazione di un defibrillatore all’ingresso della sede, e ha collaborato con altre associazioni e con le scuole.

Il programma, per festeggiare i suoi 50 anni di impegno, verrà inaugurato dall’incontro ‘Una serata per la vita’ (il 17 alle 21 in piazza della Repubblica) dedicato al tema del primo soccorso, con la collaborazione di Croce rossa italiana e di Biolab e con la partecipazione del medico Libero Turrini. Le iniziative proseguiranno con le attività per i bambini (il 18 a partire dalle 15, piazza della Repubblica) e avranno il loro momento clou domenica 19 con il festeggiamento del 50° anniversario, che prevede alle 11 l’incontro con i donatori, a cui farà seguito l’inaugurazione del murale.