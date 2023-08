Avis e Pro Loco a braccetto per dare più forza alla Sagra del Crostolo 2023

L’Avis durantina vestirà la Pro Loco in occasione della prossima Sagra del Crostolo: non è una partnership di moda ma una collaborazione tra due delle associazioni urbaniesi più vitali nel nome di un nobile gesto come la donazione del sangue. Da sempre infatti l’associazione dei donatori durantina è molto impegnata nel sociale, legata ad esempio alle realtà sportive, e segue da vicino il mondo associativo, facendo segnare ottimi numeri nel coinvolgimento dei giovani e nelle donazioni. Questa volta la collaborazione è ricaduta sulla Pro Loco Casteldurante alla vigilia di un evento importante come la Sagra del Crostolo, in programma il 1, 2 e 3 settembre, quando i volontari avranno magliette e grembiuli firmati Avis: "Abbiamo voluto dare un messaggio di unione e coesione con tutta la cittadinanza – ha detto il presidente dei donatori Domenico Galeotti – cogliendo quest’importante occasione per Urbania per rilanciare la nostra campagna per invitare tutti a entrare a far parte della grande famiglia Avis".

"Abbiamo accolto con gioia quest’iniziata dell’Avis – commenta Valeria Falleri, presidente della Pro Loco Casteldurante – e siamo felici di poter diffondere un messaggio tanto importante in quello che è uno degli eventi più in vista della nostra programmazione estiva. Sarà l’occasione giusta per fondere insieme quello spirito di comunità e tradizione che il crostolo richiama per tutti gli urbaniesi, lanciando anche un messaggio importante come l’invito a diventare donatori".

Andrea Angelini