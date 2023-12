Avis, la campagna. Giocattoli ai bimbi informazioni ai grandi

Giocattoli e divertimento per i bimbi, informazioni ai grandi. Avis Pesaro lancia la campagna natalizia: "Come ogni anno – si legge in una nota – siamo pronti ad accogliere i bambini con le nostre iniziative ed i nostri doni. Ai grandi forniremo le informazioni sulla donazione di sangue con servizio di prenotazione per fissare la data della propria donazione. �� Vi aspettiamo quindi oggi nel nostro banchetto in via Pedrotti. Ed inoltre i giorni 16, 17, 22 e 23 dicembre il nostro gazebo si trasformerà nella cassetta di Babbo Natale che accoglierà i bambini con tanti doni. Il resto del programma è sulle nostre pagine Facebook e Instagram".