Avis provinciale, ecco il direttivo "Meno donazioni lungo la costa"

E’ stato eletto il consiglio direttivo dell’Avis di Pesaro e Urbino per il quadriennio 2023-2027. Confermato il presidente Hermann Graziano, 47enne docente all’università di Bologna, che ha presentato la squadra del suo secondo mandato nella sala Pierangeli della Provincia: "Il tesoriere sarà di nuovo Massimo Mosca. Si rinnovano le cariche di vicepresidente con Giorgio Cappuccini (vicario) e Riccardo Rovinelli, oltre a quella di segretario col giovane Giovanni Alvarez (presidente Avis Montefelcino). E poi i 5 responsabili d’area: Christian Olivi e Andrea Campana per lo sport; Fausto Luchini per la scuola; Luca Rovetta per la comunicazione. A Maurizio Vizzini gli adempimenti associativi".

E poi i numeri. A livello provinciale sono state raccolte 20.676 sacche di sangue nel 2022, rispetto alle 20.743 del 2021: "Se nella costa si riscontra nel 2022 una flessione delle donazioni – dice il presidente – emerge un ottimo lavoro delle Avis afferenti al Centro trasfusionale di Urbino, che hanno raccolto 5.478 sacche di sangue". Non solo: "Il Centro Trasfusionale di Pesaro ha raggiunto 7.063 sacche, mentre quello di Fano ha registrato 8174 donazioni. Il sostegno dato alle 35 Avis della provincia, a seguito della riforma del terzo settore, ha visto l’Avis di Pesaro e Urbino consolidarsi in un ‘ruolo di servizio’, che ora vorremmo mantenere e rinforzare. Proprio per permettere alle Avis comunali di potersi dedicare pienamente alla promozione del dono e degli scopi associativi". L’obiettivo, ha sottolineato Graziano, è "accrescere la cooperazione interassociativa per aumentare la sensibilità verso il volontariato, in particolare sulle donazioni del sangue. Oltre a sviluppare nuovi progetti sempre più incisivi, attraverso dinamiche di rete interprovinciali e interregionali e sinergie con la sanità e le amministrazioni".

Nei prossimi mesi sono previste le celebrazioni del 65° anniversario della fondazione, con l’evento provinciale ‘la fiaccolata del donatore’ in programma il 17 giugno e la chiusura del concorso fotografico a fine anno. "In cantiere l’avvio di progetti con l’università di Urbino e con l’Avis provinciale di Rimini. Insieme possiamo raggiungere grandi traguardi a sostegno della vita e per la salute di tutti", ha concluso Graziano.

Luigi Diotalevi