Avis Sassocorvaro e Olimpia Macerata Feltria: sfida decisiva per il campionato

Oggi ognuna delle due (diverse da 9 punti) ha un obiettivo importante: l’Avis Sassocorvaro quello di un risultato utile per festeggiare matematicamente la vittoria del campionato, l’Olimpia Macerata Feltria quello di rimanere in gioco per il successo finale ma soprattutto di tenere a debita distanza (almeno a 10 punti) gli avversari che seguono in classifica e quindi accedere alla finale degli spareggi promozione senza passare per i playoff. Rimarranno poi ancora 2 partite da giocare, ma la posta in palio odierna è importantissima. Sugli spalti del Comunale di Mercatale di Sassocorvaro si preannunciano 1000 spettatori, un record (non solo per la categoria). Una fitta presenza di sportivi favorita anche dal fatto che è l’unico match tra i calcio dilettanti in programma in questa domenica. All’andata finì 1 a 1 e sugli spalti di Macerata Feltria c’era 800 spettatori. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 16, a dirigere la partita è stato designato Andrea Bindella di Pesaro.

A proposito del Torneo delle Regioni ieri ha debuttato contro la Lombardia la nostra rappresentativa Marche (categoria Under 17) girone A. La gara è finita 1 a 1 con rete di Bettini al 12’pt per le Marche e il pareggio di Traballi per la Lombardia, al 44’ pt. A guidare la rappresentativa marchigiana è mister Francesco Baldarelli. Pareggio (0 a 0) anche tra le due rappresentative Under 15 delle due regioni (Marche e Lombardia).

am. pi.