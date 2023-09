Avvelena il marito e va con l’abate. Storia di Agnese, nobile e ribelle

Amore e morte a Palazzo Billi. Nel 1992 lo storico forsempronese Renzo Savelli si imbatte in un interessante articolo sulla rivista della Banca Popolare di Ancona, l’Esagono. Firmato dalla scomparsa prof Elena Federici, il pezzo, “Arsenico e antichi merletti: un giallo a Fossombrone nel Settecento“, racconta di un fattaccio di cronaca nera avvenuto nella prima metà del Settecento: il presunto avvelenamento del giovane nobile Bernardino Billi ad opera della moglie Agnesina Pace. Il movente del supposto assassinio? La vox populi, poi confermata in tribunale, parla di una liaison con un giovane dirimpettaio bello e aitante, l’abate (senza voti) Francesco Peruzzini. Savelli ha ripreso in mano la storia e l’ha ampliata servendosi degli atti del secondo processo al quale fu sottoposta Agnese Billi. Ne è venuto fuori un libro che si intitola “Carissimo Amante“, edito da Ideostampa Edizioni.

I fatti. Il 20 aprile 1729, è un mercoledì, Bernardino è a pranzo assieme ad Agnesina e alla figlioletta Anna Vittoria. Il cuoco ha preparato una minestra di miglio e per secondo delle uova cotte con contorno di spinaci, Un menù che non ha niente di strano o insolito. Fatto sta che all’improvviso Bernardino si sente male, con tremore, sudori freddi e vomito. "Chiamato d’urgenza, il Primo dottore e chirurgo Ottaviano Benedetti lo tranquillizza e lo fa restare a letto per qualche giorno, così il malato rapidamente migliora e tutto sembra ormai dimenticato". Senonché qualche tempo dopo la cosa sembra ripetersi. Il cuoco di casa stavolta ha preparato "un piatto di pangrattato".

Prima di servirlo al padrone decide di “sciorarlo“ mescolandolo con un cucchiaio d’argento. Solo che il cucchiaio a un certo punto cambia colore: per stare sul sicuro si decide che è meglio buttare tutto quanto. Qualche giorno dopo, però, Bernardino si sente di nuovo male: stavolta ha mangiato "una minestra d’amido". A questo punto in città cominciano a farsi insistenti voci malevole secondo le quali la signora Agnesina starebbe lentamente avvelenando il consorte. Con l’arsenico per topi, si dice. O con la cicuta. Alcuni addirittura parlano di calcina mescolata alle minestre o perfino di pezzi di vetro.

Come che sia, Bernardino peggiora a vista d’occhio e l’atmosfera attorno ad Agnese Pace (e a Francesco Peruzzini) si fa pesante, tanto che a un certo punto i parenti, tra questi il cugino del marito Flaminio Ghislieri, la avvertono che è meglio cambiare aria, perché di lì a poco gli sbirri verranno ad arrestarla. In effetti il vescovo di Pesaro, vice presidente della Legazione pontificia, ordina di istruire un processo per avvelenamento. Quale giudice istruttore viene scelto il Luogotenente di Fossombrone Massimiliano Torri, uno che si diceva fosse "abilissimo a far dire a’ calamai quello che debbono dire i testimoni", ovvero non si faceva problemi a mettere in bocca ai testimoni quel che pareva a lui. Circostanza non secondaria, il bargello dopo la fuga di Agnese chiede l’intervento del protomedico da Pergola "per l’autopsia". Solo che Bernardino Billi è ancora vivo e il dottore stabilisce che la sua malattia non dipende affatto da un presunto avvelenamento… Il 2 giugno 1729 Agnese Pace è fuggita da Fossombrone. La sera stessa della fuga gli sbirri bussano sia alla sua porta che a quella di Peruzzini: chi ha fatto la soffiata provvidenziale? La donna trova rifugio in quel di Jesi, ospite del marchese Cardolo Pianetti, avvocato di grido nonché marito di Susanna Mannelli, cugina di Agnese. Per non saper né leggere né scrivere, è scappato anche Francesco Peruzzini, il suo presunto amante, non si sa mai. Dodici giorni dopo la fuga di Agnese, il 14 giugno del 1729, Bernardino muore, ha solo 28 anni.

Il 24 luglio, dopo appena 40 giorni dalla sua dipartita, arriva il verdetto del primo processo a carico di Agnesina: la donna è considerata colpevole di uxoricidio e condannata al taglio della testa. L’avvocato Pianetti fa l’appello. Il nuovo processo si celebra a Fossombrone, nelle stanze del municipio, a porte chiuse. L’accusa è sostenuta dal cosiddetto Orator Fiscalis, ovvero, nella fattispecie, il notaio Ottaviano Figoli. Giudice è nominato Massimiliano Torri, ovvero lo stesso magistrato che aveva guidato (pilotato?) le prime indagini. Intanto Agnese è riparata in un convento di Padova, territorio della Serenissima, fuori portata della longa manus del braccio secolare papalino. Nonostante l’impegno e la bravura dell’avvocato Pianetti, però, anche il secondo processo, di cui Renzo Savelli ha recuperato i due terzi della documentazione all’Archivio di Stato di Pesaro, si conclude con il taglio della testa e confisca dei beni. Del resto le dichiarazioni dei 27 testimoni sentiti erano state pressoché unanimi nel sostenere l’esistenza della tresca con l’abate Peruzzini e soprattutto l’avvelenamento dei cibi del povero Bernardino ad opera della moglie. Considerato il peso di queste dichiarazioni, la sentenza era già scritta. Però va rammentato che i domestici di casa Billi erano stati quasi tutti messi in galera per convincerli a sostenere le tesi dell’accusa.

Il marchese Pianetti chiede un nuovo processo. Agnese, i cui fratelli non vogliono più saperne di mantenerla a Padova, chiede al papa il permesso di trasferirsi a Roma, previo versamento di una cauzione. Mossa abilissima da parte dell’avvocato Pianetti, ma basterà a salvarla nel terzo processo? Lo scoprirete solo leggendo l’ultimo libro di Renzo Savelli.