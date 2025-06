“Avventura Diabete“ nel Parco naturale di Sasso Simone

L’Associazione Diabetici di Pesaro annuncia i suoi eventi estivi e subito si prepara a una tre giorni di conoscenza e consapevolezza all’ombra del Parco del Sasso Simone e Simoncello a Carpegna. Venerdì, sabato e domenica (20,21,22 giugno) a Carpegna va in scena infatti il raduno “Avventura Diabete“, organizzato dall’Associazione Diabetici di Pesaro con la collaborazione e il patrocinio di ATDM Marche.

Queste giornate, create per i diabetici di tipo 1 e 2, hanno l’obiettivo di rafforzare la capacità di gestione autonoma del diabete da parte dei pazienti, con un approfondimento particolare alle criticità del piede diabetico. Il sabato è in programma una camminata nel parco del Cippo, seguiti dai diabetologi e dalla Protezione Civile con pranzo all’aperto in collaborazione con la Pro Loco di Carpegna. "Sarà l’occasione di conoscere e confrontarsi con persone che condividono le stesse problematiche – dicono gli organizzatori –, seguiti da uno staff medico del reparto di diabetologia dell’ospedale di Ancona. Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 13 giugno, per informazioni ci si può rivolgere alla mail assodiabeticipesaro@libero.it".

I tre giorni di Carpegna si sommano all’ormai classica camminata della salute dell’Associazione Diabetici che si tiene tutti i martedì e giovedì a Pesaro con partenza alle 20.30 dal parcheggio di San Decenzio.

Gran finale a settembre con una uscita in barca per esplorare la costa fino Vallugola. "Cogliamo l’occasione dell’avvicinarsi dell’appuntamento annuale di Carpegna per sollecitare amici, iscritti e simpatizzanti a prestare aiuto e collaborazione attiva nel sostenere la nostra associazione con partecipazione nell’ambito del volontariato. In un momento di grande difficoltà nel mondo sanitario occorre impegno e determinazione per cui chiediamo persone disposte a supportarci in questa nostra battaglia volta a portare aiuto ai nostri pazienti diabetici".

Andrea Angelini