Avventure da sfogliare: è nata la ’Edizione Bm’

Da oggi c’è una nuova casa editrice a Cagli. Si chiama Edizione Bm e nasce per dare voce, anzi parole, "ad autori che sentono la necessità di esprimersi qui ed ora, fuori dal percorso convenzionale, e a volte capzioso, di realtà già in essere e esclusivamente commerciali". Tra le caratteristiche di Edizione Bm c’è la volontà di mettere in relazione le varie forme d’arte, per instaurare con il lettore un dialogo che passi anche attraverso le immagini, e da queste arrivare alla parola. Uno scambio facilitato dal fatto che Edizione Bm è una casa editrice che si muoverà online, con il contatto diretto con i propri lettori grazie anche alla tecnologia che sarà, appunto, al servizio dell’arte. Un sito web che punta ad essere dinamico, con on video, blog, mostre virtuali, e naturalmente con la possibilità di ordinare le pubblicazioni proposte.

C’è da dire che le Marche non brillano per numero di lettori (solo il 14% degli abitanti legge un libro al mese) né per aziende editoriali che oscillano tra le 30 e 40 attive, sulle oltre duemila nazionali. Eppure, le Marche sono una delle patrie della poesia, essendo il terzo polo italiano. "La Poesia non deve mai mancare, è il nostro pane", dice in effetti Benilde Marini (foto), attivissima animatrice coreutica, intellettuale dalle mille curiosità. Proprio lei ha deciso di aprire una sua casa editrice a Cagli, dove vive; e l’ha chiamata con le iniziali del suo nome.

Oltre alla Poesia, le collane saranno: Narrativa, Saggistica, Infanzia, Arte, Didattica. In futuro probabilmente se ne aggiungeranno altre. Intanto sono 4 i titoli proposti: per la Narrativa, "Umanestesia" di Flavio Taini; per la Didattica, Antonella Accili spiegherà il "Metodo Mof in Italia"; per l’Infanzia, "La Duchessina e il pasticciere" favola scritta da Antonio Sorace e illustrata da Enrico Miglio; e per la Poesia "Vivevo" sempre di Flavio Taini con la postfazione di Sandro Pascucci. Si tratta di artisti che respirano "i luoghi" stessi dove nasce la casa editrice. Ma ci saranno anche pubblicazioni extramarchigiane, anche perché un artista, "il luogo", lo trova dentro di sé.

Mario Carnali