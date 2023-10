Avviati i lavori per il nuovo murale

Come si sa, alla "curva di Wilson" (in piazzale Giansanti) sta prendendo forma un murale celebrativo sia del Giro d’Italia che dell’artista forsempronese Anselmo Bucci, che alla corsa rosa dedicò alcuni dei suoi rapidi schizzi ad acquerello tra le due guerre. Bucci fu pittore, incisore e scrittore. L’idea di questo omaggio doppio è degli artisti del posto Andrea La Rocca, pittore, ed Erica Cogato, pittrice e scenografa. I due hanno tratto ispirazione da un album di acquerelli che Anselmo Bucci dedicò al Giro d’Italia. Nell’opera originale realizzata nel 1936 era raffigurato Gino Bartali in fuga sul Gran Sasso.

Pochi giorni fa è cominciata la riproduzione dell’immagine scelta (intitolata "Giro") con apposite vernici al quarzo che offrono alta resistenza agli elementi e ai raggi ultravioletti. Come spesso accade a Fossombrone, non erano mancate le polemiche sullo stato non proprio esaltante del cosiddetto “pre-murale“ di carta che era stato allestito "per vedere l’effetto".

Dato che non c’erano i tempi (era imminente la tappa del 13 maggio) per un murale "vero", definitivo, ovvero quello che sta prendendo forma proprio in questi giorni, si era deciso di farlo con la carta (salvo poi sostituirlo in via permanente). Il problema è che la carta, com’è ovvio, stava venendo giù, causa sole e pioggia. Effettivamente non era un bello spettacolo, come non aveva mancato di sottolineare la minoranza 5 Stelle in consiglio. Ma adesso è tutta acqua passata. Non solo murale. Dato che il murale viene dipinto sul fianco di un immobile del Comune, il vice sindaco Chiarabilli ne approfitta per sottolineare come la nuova giunta nell’arco di un anno abbia "dato in locazione tutti gli appartamenti disponibili e stipulato quasi tutti i contratti di affitto, visto che in molti casi vi erano determine di assegnazione di anni precedenti ma senza il relativo titolo registrato. Chiaramente per poter procedere il Comune ha dovuto investire consistenti risorse per rendere molti immobili di proprietà presentabili e a norma dal punto di vista dell’impiantistica e per le certificazioni".

a. b.