Avviati i lavori per l’istituto Della Rovere

Sguardi soddisfatti e strette di mano che sanciscono il via ai lavori: ieri è stato consegnato il cantiere per la costruzione della nuova sede succursale dell’Istituto Della Rovere di Urbania. Niente posa della prima pietra per ora ma foto con gli studenti del corso di Meccanica che qui troveranno aule e laboratori all’avanguardia. L’intervento è possibile grazie a fondi Pnrr intercettati dalla Provincia, il costo è di circa due milioni e 200mila euro. "Nascerà un nuovo corpo dedicato ad aule e laboratori per informatica, robotica e pneumatica – ha commentato il presidente Giuseppe Paolini – con spazi idonei per l’insegnamento delle lavorazioni e tecnologie meccaniche, magazzini per lo stoccaggio dei materiali metallici, attrezzature, locali spogliatoio, servizi igienici. Il piano interrato ospiterà archivi e magazzini. Il tutto in una struttura all’avanguardia e a classificazione “Nzeb“, ovvero con fabbisogno energetico quasi nullo e coperto da fonti rinnovabili".

L’area, di proprietà del Comune, si estende per una superficie di circa novemila metri quadrati. "Un’azione fortemente voluta e condivisa – ha spiegato il sindaco Marco Ciccolini –. L’intervento amplia notevolmente le strutture della scuola, che oggi è un istituto in crescita e ha bisogno di spazi adeguati". La fine dei lavori è prevista per febbraio 2025. Le classi attualmente dislocate nel palazzo in via Leopardi potranno essere distribuite in modo funzionale su via Michelangelo e via Garibaldi. Con relativo risparmio di affitto per la Provincia e senza disagi per la viabilità. "Con questi lavori si completerà un ciclo molto importante per il Della Rovere", ha detto la dirigente scolastica Antonella Accili.

Andrea Angelini