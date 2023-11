Avviati i lavori stradali in via Francesco Budassi

Sono iniziati l’altro ieri i lavori di rifacimento del manto stradale in via Budassi, nel cuore del centro storico. Nei giorni scorsi i lavori erano stati annunciati dal sindaco Gambini, dopo che una lettera al Carlino dei consiglieri comunali Londei e Cangini aveva denunciato la tragica situazione del selciato. Il comune aveva in realtà già previsto dei lavori, ed effettivamente il cantiere è partito. Gli operai, stando al cartello di chiusura al traffico che ora blocca la via agli automezzi, dovrebbero lavorare fino al 15 dicembre: sarà quindi necessario circa un mese e mezzo per rifare completamente il sottofondo stradale e rimettere poi i mattoncini in cotto tipici delle vie urbinati. Nel frattempo, i residenti possono transitare a piedi per raggiungere le proprie abitazioni. Al termine, la via sarà finalmente nuova dopo diversi decenni di rattoppi.