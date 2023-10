Avvicendamento di frati al convento di San Bernardino

Avvicendamento per la comunità dei frati minori residente presso l’antico cenobio di San Bernardino, adiacente il cimitero monumentale. Come è norma per gli ordini religiosi, dopo alcuni anni i frati si trasferiscono nell’ambito della loro Provincia, che comprende la regione Marche e Repubblica di San Marino. L’attuale parroco padre Luca Gabrielli, anche animatore della parrocchia universitaria in centro, si trasferirà dopo dodici anni di permanenza a Potenza Picena.

Giungono invece ad Urbino fra Paolo Castaldo e fra Andrea Ricatti. Si occuperanno rispettivamente della parrocchia di San Bernardino e di quella universitaria. Padre Paolo, già passato per Urbino molti anni fa, giunge da Ascoli Piceno dove era alla guida di una parrocchia. Padre Andrea, che riceverà tra pochi giorni l’ordinazione sacerdotale, è originario della Puglia e l’attività con gli studenti universitari di Urbino sarà la sua prima esperienza. I frati arrivano in un momento di grande fermento edilizio: il convento di San Bernardino è al momento un enorme cantiere, che durerà ancora circa due anni, tanto che provvisoriamente alloggeranno in centro, ospiti dell’episcopio; ma la parrocchia di San Bernardino continua regolarmente l’attività.