Avvisi di pagamento per le rette dell’asilo, ma sono passati 8 anni

Pesaro, 29 settembre 2025 – C’è chi dovrà pagare 100 euro, chi 300, chi 600 o addirittura di più. E’ quanto chiede il Comune a decine e decine di pesaresi, che in base agli accertamenti risultano non aver pagato le rette dell’asilo dei propri figli. Una dimenticanza? Un disservizio? Chissà.

Quel che certo è che sarà difficile, per i presunti insolventi, tentare di discolparsi, dal momento che i conteggi sono stati fatti – in certi casi – addirittura a partire dal 2017. Otto anni fa.

“Mi chiedono soldi per la scuola materna di mio figlio, che nel frattempo fa la prima media – dice Giorgia Zanchi –. E’ chiaro che dimostrare di essere nel giusto, tentando di recuperare le ricevute, è quanto meno complicato, anche considerando che i sistemi di pagamento sono spesso cambiati in corso d’opera”.

E comunque, aggiunge Giorgia: “Vi sembra possibile che ci siano così tante persone insolventi o forse è il Comune che ha perso i dati di archivio e si vuole rivalere sulle famiglie?”.

Il dubbio c’è, in base anche all’esperienza di un’altra mamma, Elisa Pagnini: “Mi chiedono 673 euro (compresi 100 euro di multa) relativi a diverse fatture della scuola materna di mia figlia, che frequentava nel 2018 – racconta –. Il problema è che io, al tempo, mi ero accorta che nonostante effettuassi i pagamenti, i soldi non andavano giù. Per questo aveva chiamato diverse volte in Comune per segnalare la cosa, che evidentemente dipendeva dai loro sistemi visto che il mutuo, le bollette, qualunque altro addebito che avessi su quel conto funzionava regolarmente. Dal Comune mi dissero che mi conveniva aspettare la cartella ed eventualmente pagare a rate. Sbagliando, ho dato retta a questo suggerimento. Poi la cosa mi è passata di mente”.

Finché non è riemersa qualche giorno fa, sotto forma di avviso depositato dal postina nella buca delle lettere. E anche suquesto, c’è da aprire un capitolo.

“Ho trovato questo avviso di deposito – racconta Giorgia –: non si poteva capire di cosa si trattasse. Sono dovuta andare in un ufficio postale privato, in via Urbania, dove mi hanno detto che dovevo ritirare la lettera in Comune. Arrivata là, gli impiegati mi hanno subito fatto capire che non ero la prima che si presentava. Mi hanno consegnato una lettera, dove mi si chiedeva una cifra di circa 116 euro compresi i 9 euro di notifica. Ma non era specificato il mese di riferimento, e nemmeno se si trattava di una cifra a conguaglio o di una singola fattura”.

E così, dopo le poste private e gli uffici del Comune, Giorgia perde un’altra mattinata in banca per tentare di ricostruire i movimenti bancari del 2018. “L’impiegata mi ha detto che ero la quarta persona che arrivava quel giorno per farsi fare lo stesso estratto conto: mi risulta che qualcuna abbia anche ritrovato il vecchio bonifico, quindi è il Comune che non è stato in grado di gestire bene la cosa. Ma tutti gli altri che magari nel frattempo hanno cambiato banca? Comunque, io non sono riuscita a venire a capo di niente; non mi ricordo se sette anni fa pagavo col bancomat o in contanti e poi mi pare che proprio in quell’anno il Comune avesse cambiato il metodo di pagamento, tramite PagoPa. Tutte circostanze che mi hanno dato parecchio da pensare, anche perché ho scritto un post sui social e sono stata travolta dalle segnalazioni di altre mamme a cui era successa la stessa cosa. Possibile che tutte ci siamo dimenticate o sbagliate nel 2018?”.

Elisa si è rivolta anche a un avvocato: “Per quello che so, le cartelle si prescrivono se sono più vecchie di 5 anni. Qui parliamo addirittura di 8. Un avvocato mi ha detto che è vero, le cartelle sono in effetti prescritte, ma bisogna fare una ’causa’ al Comune e si rischia di andare a pari con le spese legali. Comunque ci sono 60 giorni di tempo. Ora vedo cosa fare. perché non è la cifra: è il principio”.