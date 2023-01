Avvocati al voto, può iniziare il Pardi ter

di Elisabetta Rossi

Avvocati al voto, al via il Pardi ter. Per la terza volta infatti l’avvocato Arturo Pardi guiderà il consiglio dell’ordine pesarese. Giovedì e venerdì scorso si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche. Due le liste in campo. E quella di Pardi, "Innovazione, esperienza, continuità", ha fatto incetta di voti. Tutti e sette i candidati entrano così di diritto nella compagine del consiglio.

Già presidente per due mandati e per 8 anni al Consiglio nazionale forense, con 383 schede Pardi è stato il più votato. Ma ecco gli altri della sua squadra: Stefania Fiondi (324), Simona Agostini (321), Luca Blasi (268), Loretta Manocchi (268), Alberto Perulli (286) e Alessandro Pagnini (227). A coprire gli altri 4 posti del consiglio sono invece i candidati più votati della seconda lista "Avvocati liberi, trasparenza, efficienza, rinnovamento": l’aspirante presidente Stefano Santini (149), Annunziata Cerboni Bajardi (190), Alberto Pratelli (168) e Paolo Marchetti Felici Giunchi (164). Oltre ai voti per gli altri candidati o altri legali (non c’è infatti alcun vincolo di voto solo per i candidati le liste) dalle urne sono uscite anche 5 schede bianche e 10 nulle.

Pardi torna quindi al timone del Coa al posto del presidente uscente Cinzia Fenici. "Il mio primario interesse – ha commentato subito dopo il responso delle urne - è quello di spendermi per l’avvocatura grazie all’esperienza maturata anche al Consiglio nazionale forense e grazie alle capacità e professionalità dei colleghi, alcuni dei quali hanno già maturato esperienza all’interno del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, e ad altri colleghi che invece possono contribuire per le proprie conoscenze e capacità fattivamente ad un rinnovamento del consiglio. Rinnovamento che porti autorevolezza e dignità all’interno del sistema dell’avvocatura oltre che, in generale, in tutte le istituzioni".