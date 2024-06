Avvocati e magistrati a canestro. Il torneo di basket delle toghe

E’ in programma a Pesaro, dal 13 al 16 giugno, l’ottava edizione del Torneo di Basket Forense "Insieme per non dimenticare". La manifestazione nasce per onorare la memoria del magistrato Fernando Ciampi, dell’avvocato Lorenzo Claris Appiani e dell’imprenditore Giorgio Erba uccisi il 9 aprile 2015 nel Palazzo di giustizia di Milano. Il torneo, con prima edizione nel 2016 a Milano, riunisce ogni anno magistrati e avvocati di diverse regioni d’Italia, ma c’è anche una squadra in arrivo dalla Germania. Per questa edizione è stata scelta Pesaro. E’ la prima volta nella nostra città. Da cinque edizioni comunque c’è una squadra di Pesaro che partecipa e che per due volte si è classificata, come migliore risultato terza. Si chiama Athlex ed è allenata da Lorenzo Longoni. Il vice capitano è l’avvocato Alessandro Pagnini che spiega: "Lo spirito dell’evento sportivo è legato alla condivisione tra avvocati e magistrati di momenti di sport e di riflessione sull’utilità delle discipline sportive nel recupero sociale. Le squadre sono composte sia da avvocati che magistrati e possono partecipare anche colleghe donne, non essendo riservato a soli uomini. Unica regola è la presenza necessaria in campo di almeno un magistrato".

E il magistrato pesarese è Davide Storti: "Sono il più grande del gruppo – racconta Storti –, è una bellissima esperienza il vederci con i colleghi anche al di là del contesto professionale. Il nostro mondo è molto formale, i ruoli sono ben separati. Giochiamo insieme da cinque anni, sono nate delle amicizie, c’è una valenza sociale e umana". Ogni Foro, a turno, organizza, a proprie spese, il torneo, che prevede oltre alle partite, un convegno giuridico e la cena di gala. Quest’anno parteciperanno 12 squadre: Milano, Emilia, Venezia, Marche, Umbria, Sardegna, Catania, Santa Maria Capua Vetere, Roma (2 squadre), Germania e Torino. Sabato 15 giugno alle 10 nel Salone Metaurense di Palazzo Ducale è in programma un convegno incentrato sul rapporto tra diritto e sport. Quest’anno il titolo sarà "Sporterapia". Sabato sera poi ci sarà un momento conviviale, domenica le premiazioni. Si gioca su tre campi: quello di Baia Flaminia, il principale, dove poi si disputeranno le semifinali e finali, quello della Celletta e quello di Villa Fastiggi.

"Per preparare il torneo ci siamo allenati nelle pause pranzo – sottolinea il tecnico Loreno Longoni –, il livello è buono, la squadra ben strutturata in tutti i ruoli. Pesaro ha una grande tradizione di basket, siamo composti da due o tre generazioni, lo spirito è quello di divertirci, ma anche vincere". In occasione delle premiazioni sarà presente anche Walter Magnifico.

Beatrice Terenzi