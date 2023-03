Avvocati, il Comitato pari opportunità

Si è insediato il 28 febbraio scorso il nuovo Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Urbino. Nominata come presidente l’avvocato Chiara Gasparini, come segretario con funzioni di vicepresidente l’avvocato Giuseppe Briganti. Fanno inoltre parte del Comitato gli avvocati Lorenzo Calandrini, Giorgia Cecchini, Massimiliano Cleri, Erika Grossi e Sonia Serafini. Il Comitato è costituito per promuovere le politiche di pari opportunità nell’accesso, nella formazione e qualificazione professionale. Questo ha inoltre il compito di intraprendere ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell’uguaglianza anche rappresentativa, e a valorizzare le differenze, così come a prevenire e contrastare comportamenti discriminatori. Nel corso della prima riunione, il Comitato si è dato le linee programmatiche per l’attività dell’anno 2023 assieme con l’Ordine degli avvocati e con la Magistratura di Urbino.

fra. pier.