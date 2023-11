Avvocato di Bologna truffa la ricca cliente pesarese per 750mila euro: condannato a 4 anni

Pesaro, 19 novembre 2023 – Condannato a 4 anni di carcere dal tribunale di Bologna l’avvocato Andrea Veronesi. Era accusato di autoriciclaggio, falso e truffa informatica. Dovrà pagare anche una provvisionale immediata di 100mila euro alla parte civile, una facoltosa pensionata di Pesaro al tempo 70enne. Lo aveva denunciato nel 2018 dopo essersi accorta che il suo conto in banca, inizialmente di 2,3 milioni di euro, si stava rapidamente assottigliando per colpa dell’avvocato in cui credeva ciecamente. Due anni prima le aveva risolto un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate di Bologna dimostrando sempre professionalità. Avendo in quel momento la necessità di investire i risparmi (non pochi: 2,3 milioni di euro) per avere una rendita certa per la sua vecchiaia, la signora ha chiesto al legale di vagliare delle offerte di investimento.

E lui le ha proposto un rendimento del 5 per cento attraverso banca Fineco. Nulla di sbagliato, fin qui. Il problema è stato dopo. Firmato il contratto, tra l’altro in un bar di Gabicce mare per fare prima, la pensionata si è accorta in pochi mesi che il suo conto era passato da 2,3 milioni di euro a 410.767 euro. Buona parte della differenza, pari a 751mila euro, era sparita in viaggi, alberghi, vacanze, gioielli, immobile, case, ville, oltre che in prelievi di contanti pari a 81mila euro per un totale in tre anni di 4.400 operazioni bancarie. Mai autorizzate.

Partita la denuncia alla procura di Bologna con l’assistenza dell’avvocato Francesco Coli, il gup Francesca Zavaglia mandò a giudizio l’avvocato Veronesi per autoriciclaggio, truffa informatica e falso. Non era però il solo. Andò a giudizio anche il promotore finanziario della Fineco Domenico Paglianiti per concorso in frode informatica avendo lasciato campo libero, come utilizzo del bancomat sul conto della cliente, all’avvocato Veronesi. Ma il tribunale di Bologna, dopo aver condannato l’avvocato Veronesi, ha assolto il consulente finanziario Paglianiti, difeso dagli avvocati Rocco Domenico Ceravolo e Nicola Galati, per non aver commesso il fatto. Dicono i legali: "E’ emersa la prova della sua piena innocenza ed estraneità ai fatti".

Dice l’avvocato di parte civile Francesco Coli: "E’ una sentenza che dà soddisfazione e tristezza nello stesso tempo. Da una parte viene riconosciuta e punita la truffa ai danni della mia cliente e dall’altra la tristezza che a fare questo è stato un collega. La mia assistita, grazie ai sequestri, ha potuto bloccare dei beni dell’imputato". L’Ordine degli avvocati di Bologna si è costituito parte civile ottenendo 5mila euro di provvisionale.