Ayane e Guzzanti per il gran finale

Giornata conclusiva per Passaggi Festival. In programma il conferimento del Premio Passaggi a Franco Cardini in piazza XX Settembre (ore 21), del Premio Fuori Passaggi a Malika Ayane al Pincio (ore 22) e del Premio Fortini per la rassegna di poesia ‘Passaggi DiVersi’ (ex chiesa di San Francesco, ore 21). In chiusura (ore 22, palco centrale), lectio magistralis di Marino Sinibaldi sul tema ‘Chiedi alla vertigine’ e il brindisi finale dei ‘Calici DiVersi’. Tra gli ospiti Sabina Guzzanti (Pincio, ore 21), Micol Sarfatti (San Francesco, 18), Mariangela Pira, Francesco Morena e Paolo Pagani al Chiostro Benedettine (ore 19, 21 e 22).