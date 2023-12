"Azadi", il libro per conoscere l’avventura

Oggi si tiene il primo dei due importanti appuntamenti ‘invernali’ della rassegna letteraria ‘Come un libro all’aperto’ organizzata dal Comune di Mondolfo in collaborazione con Mondadori Bookstore di Fano e patrocinata dalla Regione Marche, che sta già programmando la sua terza edizione per la primavera e l’estate 2024. Stasera alle 21, al salone Aurora del complesso monumentale di Sant’Agostino, sarà protagonista Alessia Piperno con il suo libro ‘Azadi! Un diario di viaggio, prigionia e libertà’ (Mondadori); mentre venerdì 15 dicembre, sempre alle 21, ma alla biblioteca comunale ‘Bernardino Genga’, sarà la volta di Sandrone Dazieri, che presenterà il suo lavoro ‘Il figlio del mago’ (Rizzoli). Alessia Piperno, romana, travel bogger 30enne, nel 2016 ha lasciato l’Italia per esplorare il mondo in solitaria. Ha vissuto, lavorato e viaggiato in oltre 50 nazioni in cinque continenti diversi, raccontando il suo amore per il viaggio sulla sua pagina Instagram. Il 28 settembre del 2022 fu arrestata in Iran, dove ha trascorso 45 giorni nel carcere Evin di Teheran. ‘Azadi!’ è la sua storia. Sandro Dazieri, detto Sandrone, nato a Cremona nel ’64, è uno dei maggiori interpreti italiani del noir e del thriller. Inventore della storia di culto del ‘Gorilla’, ha pubblicato la ‘Trilogia del Padre’, tradotta in più di venticinque Paesi. ‘Il figlio del mago’ è il suo ultimo lavoro letterario. "Continuare ad avere ospiti di così grande valore nella nostra rassegna - dichiara il consigliere comunale di Mondolfo con delega alla cultura Even Mattioli - è per noi un onore e un modo per proseguire con passione nella diffusione di libri, storie, frammenti di vita e conoscenze, sulla scia dei tanti appuntamenti delle prime due edizioni. Sono due libri, quelli di Alessia Piperno e Sandrone Dazieri, capaci di coinvolgere, far riflettere ed emozionare".

Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Per prenotarsi si può scrivere a turismocultura@comune.mondolfo.it o chiamare il numero 0721.939259.

s.fr.