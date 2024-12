Azerbaijan e Urbino: nuove opportunità di sviluppo commerciale e investimento

L’Azerbaijan incontra Urbino. Per sviluppi commerciali e di investimento. Nei giorni scorsi il sindaco della città ducale Maurizio Gambini e l’assessore della città al turismo Francesco Guazzolini hanno accolto in Comune l’ambasciatore dell’Azerbaijan in Italia Rashad Aslanov.

L’Ambasciatore è arrivato in città nell’ambito di una visita ufficiale nella provincia di Pesaro e Urbino proprio con l’obiettivo di esplorare e valutare le potenziali opportunità commerciali e di investimento nel territorio. Durante il suo soggiorno, al quale ha partecipato anche la presidente della Camera di Commercio italo-azerbaijana Itazercom Manuela Traldi, ha incontrato le principali istituzioni locali delle città capoluogo.

"È stato un onore accogliere una personalità così importante. Nell’incontro – spiega il sindaco Gambini – abbiamo avuto modo di confrontarci sul panorama economico e commerciale dei nostri due Paesi. L’Ambasciatore ci ha esposto la volontà dell’Azerbaijan di aprirsi a nuovi mercati e ci ha illustrato le principali prospettive di crescita, gli incentivi e le opportunità che si possono aprire per le nostre imprese interessate a investire nel suo paese, che ho capito essere uno scenario molto dinamico", ha spiegato il sindaco Maurizio Gambini.

Ad accompagnare l’ambasciatore Azlanov nella scoperta di Urbino e a fare gli onori di casa ci ha pensato l’assessore Guazzolini. Tra le visite immancabile è stata quella a Palazzo Ducale con una guida d’eccezione, ovvero Stefano Brachetti in rappresentanza della Galleria Nazionale delle Marche. Così come alla scoperta dell’antica Università.

"L’Ambasciatore è rimasto colpito dalla bellezza della nostra città – commenta Guazzolini – e dalle sue potenzialità turistiche. Ha mostrato grande interesse nel costruire rapporti anche in questo settore e mi ha comunicato il desiderio di tornare in visita a Urbino con la sua famiglia. L’ho accompagnato anche a incontrare il magnifico rettore Giorgio Calcagnini, un altro contatto importante attraverso il quale si potrebbero creare future collaborazioni tra l’ateneo urbinate e quello di Baku, capitale azera. Ci ritroveremo a Roma per capire ulteriori sviluppi dei nostri colloqui. È stato proprio per accogliere il nostro illustre ospite al suo arrivo che ho dovuto lasciare l’ultima seduta del Consiglio Comunale: era un appuntamento al quale è evidente che non potevo mancare", conclude Francesco Guazzolini.