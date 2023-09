"Azienda per il welfare a Mondolfo, i sindaci danno l'ok. Ma Barbieri dov'era?"

"Abbiamo appreso con soddisfazione che il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Sociale 6 ha dato l’ok alla costituzione dell’Asp (azienda per i servizi alla persona) – sottolinea una nota del gruppo di minoranza consiliare di Mondolfo ‘Futura’ -. Ci lascia alquanto perplessi, però, l’assenza alla riunione del sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Riteniamo che il nostro Comune non possa rimanere ai margini, ma debba essere uno dei fondatori di questo progetto strategico per dar vita al nuovo sistema di welfare territoriale". Da qui l’opposizione fa una richiesta a tutto l’esecutivo comunale: "Chiediamo al sindaco e alla giunta di non escludere Mondolfo da tale trasformazione e di assumersi la responsabilità di questa scelta fondamentale, perché ha l’obiettivo di migliorare il livello dei servizi sociali in un’ottica di territorio più ampio, quindi non solo per i nostri cittadini, ma per tutti quelli dell’Ambito 6, conseguendo una maggior omogeneità e una migliore efficacia degli interventi". I consiglieri, Anteo Bonacorosi, Samuele Mancini, Luisa Cecarini, Marco Gentili e Alessandro Tonelli concludono: "Il Comune non può sottrarsi ma essere protagonista di tale processo, perché se e vero che è possibile non partecipare all’Asp, anche se sarebbe un danno rimanerne esclusi, è altresì vero che non è possibile uscire dall’Ambito Sociale, che è determinato dalla Regione, e quindi sollecitiamo un’ampia discussione e l’approvazione degli atti in consiglio".

s.fr.