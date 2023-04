Azienda trasporti cerca autista

Azienda di trasporti di Pesaro cerca autista di autocarro con caricatore e cassone per trasporto di rifiuti che sia in possesso di patrente C + Cqc. Al candidato verranno richieste trasferte giornaliere in tutta la provincia di Pesaro-Urbino e a Rimini, viene offerto un contratto a tempo determinato e full-time. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a [email protected] Per maggiori informazioni riguardo l’offerta inviare e-mail a [email protected]

Azienda di comunicazione e informazione con sede a Pesaro cerca consulente commerciale che abbia buona dialettica; conoscenza dei sistemi di scrittura; automunito; residenza a Pesaro e dintorni; capacità di relazione ed empatia; capacità organizzative individuali; puntualità e dedizione al lavoro. Offre contratto di lavoro da dipendente part-time oppure contratto con partita Iva. Orario di lavoro full-time oppure part-time (flessibile). Per candidarsi inviare curriculum vitae a [email protected] o telefonare al numero 0721 26337, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

"U.f Lamiere" di Vallefoglia cerca agenti di commercio. L’azienda, che opera nel settore della lavorazione di lamiere e produzioni di metalli per conto di terzi, selezionerà agenti del centro e nord Italia con le seguenti caratteristiche: inseriti nel settore metallurgico; con esperienza; in possesso di portfolio clienti attivo. Offrono: "formazione e supporto aziendale, tecnico e commerciale, ottime provvigioni e bonus al raggiungimento degli obiettivi di vendita". Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a [email protected] o contattare il seguente numero di telefono: 0721 499548.