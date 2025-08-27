Aziende che premiano. Alla Lc Mobili 1000 euro in più per duecento dipendenti

I titolari della LC S.p.A. Mobili di Isola del Piano hanno deciso di elargire anche quest’anno, nel mese di luglio, un premio di circa 200.000 euro ai propri dipendenti. Il premio è stato dato non a tutti i collaboratori, ma a circa un 50% del totale, circa 200 su 350. Alla fine sono stati elargiti 1.000 euro a dipendente. Un segnale concreto di attenzione e vicinanza che si accompagna a un’importante novità sul fronte industriale: l’avvio del nuovo impianto produttivo di Isola del Piano che porterà nuove opportunità lavorative nel territorio.

Perché anche quest’anno il premio ai vostri dipendenti?

"Per riconoscere l’impegno e la dedizione dei nostri collaboratori – spiega Lucia Campanelli che insieme al fratello Francesco è titolare di Lc –. Il costo della vita continua a pesare sulle famiglie. Come azienda sentiamo la responsabilità di fare la nostra parte: per questo, nel mese di luglio, abbiamo elargito un premio complessivo di circa 200.000 euro, mille euro a dipendente. Non sarà certo risolutivo, ma è un gesto concreto che speriamo possa aiutare a vivere il periodo estivo con maggiore serenità."

E’ già operativo il nuovo sito produttivo a Isola del Piano?

"Sì, ed è una tappa fondamentale per noi. Abbiamo completato e avviato il nuovo stabilimento di 20.000 m², un impianto produttivo moderno e tecnologicamente avanzato. Al suo interno operano oltre 50 nuovi collaboratori, tutti provenienti dal territorio. È un progetto ambizioso, dotato di macchinari di ultima generazione e concepito per migliorare efficienza, qualità e sostenibilità dei processi produttivi". E’ vero che state cercando nuovo personale?

"Sì, siamo attivamente alla ricerca di nuove risorse da inserire nel nostro organico. In particolare, per far fronte all’espansione e alla piena operatività del nuovo sito di Isola del Piano, stiamo selezionando manutentori meccanici, operatori Cnc specializzati nel settore legno, ingegneri di processo e altre figure tecniche".

Questo porta a ricaduta positiva sul territorio?

"Assolutamente sì. I nostri stabilimenti si trovano in aree interne dove le opportunità di lavoro sono più limitate. Per questo, ogni nuovo insediamento produttivo rappresenta anche un’occasione di sviluppo per l’economia locale. Nel caso di Isola del Piano, come già avviene ad Acqualagna, la presenza della nostra azienda rappresenta un fattore determinante per la stabilità economica del comune, generando occupazione diretta e indiretta e contribuendo a mantenere vivo il tessuto sociale e commerciale della zona. Crediamo di aver dato un contributo concreto alla riqualificazione di queste aree e alle piccole attività locali".

b.t.