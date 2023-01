Aziende ko, niente luce e internet

"È stata un’emergenza incredibile, per intensità pari al 2012, che però durò 14 giorni, non tre". Così il sindaco Carlo Chiarabini racconta la situazione vissuta da Monte Cerignone durante le nevicate cominciate sabato e terminate martedì, con il territorio a lungo senza elettricità e che ora, in via eccezionale e temporanea, si alimenta grazie a gruppi elettrogeni. "Le sensazioni sono state le stesse di 11 anni fa, con molte difficoltà a muoversi e una neve bagnata che ha impedito di sgomberare bene le strade – prosegue –. Ovviamente, ci sono anche i danni. Contiamo 12 pali delle linee telefoniche spezzati e rovesciati, lungo la Sp2, e per questo prosegue un blackout telefonico che crea notevoli disagi: mentre, dopo tre giorni, almeno la luce è tornata, grazie ai gruppi elettrogeni collegati con dei ponti alle cabine di energia di ciascuna sezione del paese, i telefoni fissi e internet non funzionano ancora. Non vanno neanche i pos negli esercizi, la posta elettronica, le comunicazioni con le autorità da parte degli uffici comunali e nelle aziende e ci sono attività che non possono inoltrare ordini sulle piattaforme dedicate, rischiando, nel caso della farmacia, di non ricevere i medicinali richiesti. Tuttora non c’è una data definita per il ripristino, si parla di qualche altro giorno. Pur comprendendo la complessità dell’intervento, il Comune ha chiesto a più riprese a Telecom di accelerare le operazioni e dare risposte a una comunità che non può durare così ancora a lungo. Ora andranno sistemati i numerosi guasti, tra cui molti cavi di media e alta tensione spezzati: non era mai successo che se ne rompessero 14-15 per il solo peso della neve. Alcune famiglie sono state al buio fino a tre notti e, pur essendo preparati, abbiamo vissuto 72 ore critiche, perché è stato un evento molto strano. Inoltre, tutti e quattro gli spazzaneve hanno avuto guasti mentre erano attivi, altra situazione mai accaduta, alcuni a causa dei tantissimi alberi caduti che impedivano il transito (oltre 40 rimossi), uno, addirittura, a cui si sono rotti i pistoni per le difficoltà nello spingere via la neve, pesantissima. Poi, la pioggia ha trasformato tutto in un’odissea: già a Valle di Teva ci sono due frane importanti. Per sistemarle servirà aiuto da soli non ce la faremmo, ma la vera conta dei danni arriverà quando la neve comincerà a sciogliersi. Non ci piangiamo addosso, ci siamo rimboccati le maniche, la comunità ha un carattere forte. Ma servirà il sostegno dalle istituzioni".

Nicola Petricca