Azione, nuovo gruppo consiliare: "No a steccati a destra o sinistra"

"Non facciamo differenza tra destra e sinistra, ci alleiamo con chi sposa i nostri temi. Possiamo essere attrattivi per tante forze politiche". Così il segretario regionale Tomaso Fagioli spiega il ruolo di Azione Fano in vista delle prossime amministrative. L’occasione è stata offerta dalla presentazione, ieri nel centro civico di Gimarra, del nuovo gruppo consiliare, formato da ben 4 consiglieri comunali. A Stefano Marchegiani, responsabile del partito fanese e referente regionale per gli enti locali, e Gianpiero Pedini si sono uniti più recentemente Edoardo Carboni (ex Noi Giovani) e Enrico Cipriani (Ex Noi Città). A dare ulteriore forza politica al partito di Calenda anche l’adesione, già da aprile, del sindaco Massimo Seri (ex Psi) e "le prossime e significative iscrizioni" annunciate da Marchegiani.

Azione punta ad avere un ruolo da protagonista nel dibattito cittadino giocando sul peso dei 4 consiglieri comunali e sull’adesione di Seri al partito (tra i possibili candidati alle regionali) ma soprattutto puntando su Marchegiani, da tempo critico nei confronti di alcune scelte dell’amministrazione (Asp, biodigestore, Aset). Tanto che lo stesso potrebbe rappresentare, per il futuro governo di Fano, quella discontinuità che in tanti invocano, soprattutto tra i Progressisti: ieri tra il pubblico c’erano Teodosio Auspici e Cesare Carnaroli per Fano Ribella e Francesco Panaroni per M5S.

"Il nostro impegno – ha spiegato Marchegiani – sarà stilare un programma da discutere e condividere con i potenziali alleati". Come accade a livello nazionale anche a Fano "Azione cerca di stare sulle cose, senza pregiudiziali, fatti salvi i valori democratici e antifascisti. Le sfide che abbiamo sono impegnative: dall’igiene urbana al rinnovo dei contratti di acqua e gas, dal biodigestore all’Ambito sociale ai distretti sanitari, dalla sanità alla manutenzione delle strade e del verde". Marchegiani, già assessore alla Cultura, ha sottolineato "quanto Fano sia cresciuta negli ultimi anni nel settore della cultura mettendo in campo il museo del mare, del teatro romano e del Carnevale: ora dobbiamo capire come gestirli, ma anche affrontare le emergenze sociali della città, dagli anziani ai giovani".

Anna Marchetti