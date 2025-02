Azione Universitaria:: "Link è un’opportunità"

Azione universitaria critica la presa di posizione della sinistra sulla questione Link Campus University e sul paventato insediamento dell’ateneo privato a Fano, definendola "ideologica e liberticida, asservita a logiche politiche ed elettorali ben lontane dagli interessi degli studenti".

La formazione studentesca, che ha rappresentanti in ciascun Consiglio degli studenti delle università delle Marche, Urbino compresa, ora si esprime a propria volta sul tema: "In primo luogo non intendiamo più accettare, come rappresentanti eletti negli atenei, che gli esponenti delle varie sigle della rappresentanza di sinistra parlino a nome di tutti i componenti degli organi senza aver ricevuto mandato da nessuno, tantomeno da noi – commentano con una nota –. Nessun componente di AU, eletto nei CdS degli atenei marchigiani, è stato minimamente coinvolto in un dibattito sul tema. Questo aspetto specifico lo chiariremo in ciascun Consiglio, chiedendo conto a chi dovrà necessariamente darci una risposta convincente.

Per entrare nel merito, non vediamo come possa essere bollata come lesiva del diritto allo studio l’apertura nella nostra regione di una università privata di Medicina che da un lato permetterebbe la formazione di più medici, supplendo a una necessità strutturale del nostro territorio, e dall’altro darebbe modo a tanti studenti di rimanere nelle Marche pur iscrivendosi in un ateneo privato; anzi, si garantisce, di fatto, una maggior accessibilità allo studio e una ricaduta più immediata su tutto il territorio regionale, perché si intercetterebbero quegli studenti che altrimenti, sarebbero molto probabilmente destinati ad essere fuori sede in altre regioni.

Concludendo, per noi l’apertura della Link nelle Marche non consisterebbe in un pericoloso attacco al sistema universitario pubblico che, a leggere da quanto scrive la sinistra universitaria, cesserebbe di esistere il giorno stesso in cui questa vi dovesse approdare, ma in una possibile opportunità. Infatti non capiamo come possa intaccare il diritto allo studio una proposta che, di fatto, aumenterebbe la possibilità per i giovani marchigiani di intraprendere il percorso di studi in Medicina. Ancora una volta, mentre dall’altra parte si levano le polemiche sterili di chi non sa più cosa dire, noi ci schieriamo dalla parte degli studenti".