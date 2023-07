Azionisti ex Banca Marche L’indennizzo sale del 10% Ecco come ottenerlo

Sale del 10% l’indennizzo a beneficio degli azionisti di Banca Marche (tramite il Fir, Fondo indennizzo risparmiatori), ovvero coloro che si ritrovarono con l’investimento azzerato dopo il crac. Abbiamo chiesto lumi sulle procedure da seguire all’avvocato Floro Bisello, dirigente nazionale dell’Adusbef: ecco il decalogo che ne esce.

Il 10% in più che gli azionisti potranno avere è calcolato sul totale dell’investimento? Esempio: avevo azioni per 10mila euro, ho diritto a ulteriori mille euro?

"L’indennizzo per gli azionisti passa dal 30% al 40%, quindi, l’aumento del 10% è sul capitale complessivo".

Hanno diritto al rimborso solo coloro che avevano già usufruito della prima tranche o possono chiederlo anche gli altri?

"Secondo il Decreto Enti Pubblici (Decreto Legge 512023) a seguito di un recente emendamento, verrà erogata una quota aggiuntiva “sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla commissione tecnica”; pertanto, non è prevista alcuna possibilità di nuove richieste. L’ulteriore rimborso riguarderà solo coloro che hanno già ricevuto l’accoglimento delle domande presentate a suo tempo".

Il rimborso riguarda solo gli azionisti?

"La presentazione di nuova documentazione, che dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso il portale del Fondo Indennizzo Risparmiatori, e riguarda solo gli azionisti che hanno cambiato l’Iban dopo la percezione della quota del 30%".

Chi invece non ha cambiato l’Iban?

"Non deve fare nulla: i soldi saranno direttamente accreditati nel conto corrente".

Cosa deve fare chi ne ha diritto?

"La trasmissione delle eventuali nuove coordinate bancarie deve avvenire entro la scadenza del 31 luglio 2023, assieme alla produzione della certificazione dell’Iban rilasciata dalla Banca, il deposito di tali documenti potrà essere effettuato accedendo al portale del Fir con le credenziali a suo tempo rilasciate.

In caso di decesso del beneficiario originario. In questo caso gli eredi dovranno trasmettere la dichiarazione di successione presentata o l’apposita dichiarazione sostitutiva, oltre ai codici Iban degli eredi. Per inoltrare la domanda, sarà necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni così come illustrate dal FIR sul sito www.fondoindennizzorisparmiatori.consap.it . I moduli del sito anzidetto, una volta compilati dovranno essere inviati entro il 31072023 al seguente indirizzo e-mail [email protected]".

Quanto tempo ci vorrà per vedere accreditata la somma?

"E’ difficile prevederlo in quanto dipende dal carico di lavoro degli operatori del FIR; comunque, si raccomanda ai risparmiatori di monitorare la sezione News del portale FIR circa eventuali aggiornamenti delle istruzioni operative sopra riportate".