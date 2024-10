B2 volley femminile Sorride la Battistelli

B2. Nel femminile la Megabox Vallefoglia ha perso in trasferta con l’Arbor Interclays Reggio Emilia per 3-0 (25-12, 25-13, 25-18). Così l’allenatore Matteo Costanzi: "Stavolta ci è mancato l’approccio giusto alla partita, prima di tutto per merito delle avversarie, squadra quadrata che ci ha messo molto in difficoltà con la loro battuta. Per squadre giovani come la nostra, è tipico che ci siano frequenti alti e bassi, e quindi ora resettiamo tutto e pensiamo al prossimo impegno". Sorride invece la Battistelli Blu Volley vittoriosa lontano dalle mura amiche contro la Progresso Vtb per 1-3 (25-23 24-26 23-25 19-25). Due su due in trasferta per la squadra del presidente Petroselli. In quel di Castel Maggiore la formazione pesarese soffre tantissimo l’irruenza iniziale delle padrone di casa che, tra attacco e difesa, mettono in grande difficoltà le ragazze di Coach Nanni, poi però

espugnano il campo emiliano. Perde invece in casa il Team 80 Gabicce, battuto dal Porto Potenza per 1-3. "Porto

Potenza Picena passa al Gradara Palas in 4 set – commenta il diesse Leonardi -, trascinato da una Gaia

Concetti che sforna una prestazione superlativa e dimostrandosi squadra solida, attenta e al momento più abituata alla categoria, rimontando un Team 80 che era partito molto bene e si era aggiudicato con merito il primo set".

SERIE B. Nel maschile, arriva il primo stop per la Battistellli Compressori Real Bottega che torna a mani vuote da Castelfidardo: 3-0 con parziali 27-25;25-15;25-11. "Non siamo riusciti a ricevere bene – dice coach Bellazzecca - quindi anche la ricostruzione del gioco non ha avuto buon fine".

Beatrice Terenzi