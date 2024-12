Babbo Natale a Urbino? Per la prima volta lo portò Tele 2000 nel 1982

Oggi è una figura che pare esserci sempre stata, eppure Babbo Natale come noi lo conosciamo è una trovata commerciale nata dagli esperti di comunicazione della Coca Cola che si è diffusa in tutto il mondo grazie alle campagne pubblicitarie e ai film di Hollywood nel dopoguerra.

Ma a Urbino, quando si vide il primo Babbo Natale? Lo sa bene colui che ce lo portò per la prima volta: Amato Tontini, patron della emittente locale Tele2000. "Erano i giorni prima di Natale del 1982 – ci racconta per la prima volta Tontini – e in Urbino, come quasi dappertutto, non si usavano addobbi pubblici, luminarie o eventi all’aperto. Tele2000 era appena nata, e recandomi la domenica mattina prima di Natale a Fermignano per altri impegni, vidi in piazza un uomo travestito da Babbo Natale con un sacco sulle spalle e una campanella che distribuiva dolciumi ai bambini. Mi avvicinai, lo filmai, poi gli proposi di fare un salto anche a Urbino per fare delle riprese anche lì e, vista la disponibilità, gli promisi anche diecimila lire come rimborso per il tempo e per i dolciumi. Saliti in macchina, arrivammo in piazza della Repubblica verso le 11 del mattino. La piazza era abbastanza affollata e così cominciammo ad attirare i bambini e mentre lui distribuiva i dolcetti io facevo delle riprese, vedendo che la gente apprezzava questa piccola iniziativa con Babbo Natale. Con me c’era un carissimo amico che non c’è più, Nello Pierini, che mi incoraggiò a sviluppare questa pur piccola iniziativa. Mi disse: “Amato, il prossimo anno lo facciamo noi il Babbo Natale a Urbino, anzi lo posso fare io“, e così facemmo. Lui pensava a tutta l’organizzazione e si era talmente immedesimato nel personaggio che quasi si credeva Babbo Natale! Aveva costruito una sontuosa carrozza piena di addobbi e di doni, con un asinello preso in prestito a trainarla, e distribuiva in piazza dolciumi ai bambini; consegnava anche a domicilio alcuni regali su commissione. Per un paio d’anni la cosa si replicò, con me che andavo a fare delle riprese di queste scene per la tv. Nello poi ebbe un grave incidente e non poté più portare avanti questa iniziativa, lasciando che il Comune col tempo la facesse propria; poi arrivarono, anche col supporto di altre associazioni, i vari festeggiamenti natalizi, le luminarie e altre iniziative, un po’ in tutte le città. Ad ogni modo – chiude Tontini – resta il fatto che il primo Babbo Natale che si è visto in Urbino è un po’ merito mio e di Tele2000!".

gio. vol.