Baby Baia E la piazza diventa un parco giochi

Parte la nuova edizione di "Baby Baia. Un’estate di sorrisi e magia a Baia Flaminia", la rassegna di eventi, spettacoli e laboratori a ingresso gratuito che si svolgerà da oggi (27 giugno) al 1° agosto in piazza Europa per 6 martedì consecutivi dalle ore 19. Ad organizzare l’iniziativa la nuova associazione dei commercianti di Baia Flaminia composta da oltre il 90% degli operatori (31 su 35) della zona che hanno capito l’importanza del lavoro di squadra per la promozione e l’accoglienza nei confronti dei turisti e dei cittadini e si sono uniti per valorizzare con eventi e iniziative uno degli angoli più suggestivi di Pesaro. Insomma, le serate di "Baby Baia" attendono bambini e loro famiglie.

Si parte stasera (martedì 27 giugno) dalle ore 19 con "Trucca bimbi", laboratori, pesca, mercatini, esibizioni e prove società sportive, esposizioni e mostre; percorso ciclistisco "La mia prima patente" a cura di We Bike Marche e realizzazione di garofani multicolori con carta dei fazzoletti e gambo con carta dei giornali a cura di Nonno Mino; micropittura a terra; percorsi ed attività circensi; i giochi di una volta; cosa nasce dall’unione del legno e delle api; caccia al tesoro; esibizioni e possibilità di provare alcuni passi ed esercizi della danza a cura di Gimnall; possibilità di cimentarsi nella pallavolo a cura di Montesi Pesaro; esibizioni e possibilità di Kick Box a cura di Yari Ashigaru K1; mostra fotografica "Il sole da energia si fa poesia" a cura del Consiglio di Quartiere; i bambini leggono ai bambini alla la Biblioteca Braille; Asini e altri quadrupedi in Biblioteca. Poi alle 21 spettacolo Stella Show Dance: danze caraibiche, coreografiche, liscio, danze folk e country.

Alle 22 spettacolo: Man in Bubble. Con la partecipazione di We Bike Marche: Tour cicloturistici con guide bike della Regione Marche alla scoperta del territorio, educazione stradale mentre "Tutti i Cuori di Rossana" si occupa della tutela di bambini e adolescenti affetti da malattie cardiovascolari o cardiopatie congenite, e di prevenzione ed educazione in materia di salute.

"Baby Baia" si avvale del patrocinio del Comune e alla conferenza di presentazione sono intervenuti l’assessore alle Attività Economiche, Francesca Frenquellucci, il presidente di quartiere Stefano Poderi, Ilaria e Giacomo Bartolucci di We Bike Marche che ha contribuito all’organizzazione."Abbiamo ripreso un brand fondamentale per la Baia Flaminia – spiega Davide Ippaso responsabile sindacale Confesercenti Pesaro Urbino -, una manifestazione di successo legata al mondo dei bambini e delle famiglie. Ringraziamo Comune e assessore Frenquellucci". "Dopo un anno – aggiunge Goffredo Ferri, presidente Associazione Commercianti Baia - siamo riusciti ad associare quasi tutti gli operatori della Baia. Un successo che abbiamo raggiunto nell’intento di far capire che solo facendo sistema e remando tutti verso la stessa direzione saremo in grado di rendere questo luogo più accogliente".

Luigi Diotalevi