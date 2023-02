Baby consiglieri alle prese con la politica

SAN COSTANZO

Ora i cittadini di San Costanzo saranno ‘tutelati’ e rappresentati anche dal consiglio comunale dei bambini e delle bambine, insediatosi e riunitosi per la prima volta nella storia del paese censanense. Alla presenza degli amministratori senior Filippo Sorcinelli (sindaco) e Anna Maria Sabatini (assessore alla pubblica istruzione); di Michela Silvestroni, referente comunale del progetto; e delle docenti incaricate dalla scuola primaria ‘Federica Frattesi’, si sono insediati i 12 consiglieri, tutti delle classi quarte e quinte. "E tutti scelti – evidenziano Sorcinelli e Sabatini – con democratiche elezioni a scuola durante le ore curriculari, in numero uguale tra maschi e femmine". I neo consiglieri, poi, nella seduta inaugurale hanno nominato il sindaco, un maschietto di quinta elementare, che ha battuto la concorrenza di altri quattro alunni della sua età, perché il regolamento datosi da scuola e Comune prevede che il sindaco dei bambini sia sempre eletto in occasione della prima seduta annuale del consiglio e sempre fra gli scolari di quinta. "Si tratta di un progetto – aggiungono il sindaco e l’assessore senior - fortemente voluto dall’amministrazione comunale, in piena sinergia e collaborazione con la scuola primaria. L’idea ispiratrice è stata quella di abbassare l’ottica dell’amministrazione all’altezza del bambino, per non lasciare indietro nessuno, perché una città a misura di bambino è una città vivibile per tutti". A breve sindaco e consiglio junior saranno ricevuti dall’intera assise ‘adulta’. s.fr.