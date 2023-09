Baby Mezzanotte boom Circa 50 mila presenze Bimbi stregati da Sparvy

Era un successo annunciato, e un successo puntualmente è stato. La 12 Notte Bianca dei Bambini si conferma il grande evento estivo dedicato a bambini, famiglie e ragazzi. C’erano anche i Nameless, la baby band pesarese lanciata da Claudio Cecchetto, e la loro presenza non era casuale perché mirava a far alzare l’età del target classico.

"Oltre 50mila – si legge in una nota del Comune – le presenze nello scorso week end per un format che piace tanto ai più piccoli perché riesce a emozionare e a divertire, grazie ad un’offerta decisamente ricca, tutta nel segno della tanto amata mascotte Sparvy".

"Per il sindaco Matteo Ricci – prosegue la nota – è stato bellissimo vedere il centro storico colorarsi con la vivacità di centinaia di bambini, accompagnati dalle loro famiglie. Un evento ben riuscito, organizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Pesaro, Apa Hotel, e il supporto di Pesaro Village, DNA Coccole Sonore, BCC Pesaro e tanti altri amici della città. Il prossimo anno saremo Capitale della Cultura, nel 2024 vorremmo fare diventare protagonisti i bambini di questo passaggio storico. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato all’iniziativa".

"Una grande soddisfazione – ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini - per una mezzanotte bianca di qualità con tutti i contenitori culturali che hanno risposto alla grande offrendo una panoramica di esperienze diversificate: dal laboratorio musicale al laboratorio grafico visivo a quello di costruzione degli oggetti. Grande successo anche per Casa Rossini e la barbieria che ha coinvolto i più piccoli e la musica da vera città Unesco protagonista della piazza con l’esibizione dei Nameless, della MYO Mondaino Youth Orchestra, del Grillo d’Oro, di Coccole Sonore. Anche la parte sportiva ha rappresentato un importante momento rispetto all’offerta en plein air. E dunque siamo molto contenti di un’edizione che ci proietta direttamente all’edizione 2024 che sarà a tutti gli effetti quella della capitale della Cultura".

Qualche altro numero. Consegnati oltre 2.500 zainetti - di cui 1.300 prenotati via web sull’apposita piattaforma - con le sembianze di Sparvy che conteneva, grazie alla collaborazione con Fibracolor, tante sorprese tra cui colori, disegni da pitturare, coroncine per agghindarsi; e a proposito di colori, 3.600 i disegni nati dalla creatività dei piccoli nelle due serate.Tantissimi anche i contatti e la pagine on line visitate per l’evento.