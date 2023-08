Baby vandali devastano il campetto

Spogliatoi con le porte sfondate e i muri imbrattati da vernice nera e, in più, cumuli di immondizia – tra lattine, bottigliette di plastica, contenitori di una nota bevanda al tè e altro – sparsi sul rettangolo da gioco e sotto le panchine. E’ il degrado lasciato al campo da calcetto sintetico di Barchi, dietro all’asilo nido comunale, da un gruppo di baby vandali, la cui individuazione potrebbe avere le ore contate, perché a riprendere le loro “gesta“ c’era una telecamera di videosorveglianza.

"E’ così – evidenzia il sindaco Antonio Sebastianelli, che ieri mattina ha fatto un sopralluogo nell’impianto insieme al consigliere con delega allo sport Cristian Andreani, disponendo l’immediata pulizia del campo per renderlo subito fruibile in sicurezza e in modo dignitoso –. La struttura è “coperta“ da una videocamera le cui immagini sono già al vaglio della nostra polizia locale, al lavoro per dare un volto e un nome ai responsabili".

Piuttosto ingenti i danni, perché sono state letteralmente sfondate a calci, o forse con una serie di pallonate, tutte e tre le porte in alluminio di ingresso agli spogliatoi e anche quella per accedere al locale di servizio dove si trova la centrale elettrica. Inoltre, sono stati completamente imbrattati con scritte senza senso e una serie di immagini, realizzate con vernice spray nera, sia i muri esterni che quelli interni. Pertanto, occorrerà riparare, se non sostituire, ben quattro porte e ritinteggiare per intero gli spogliatoi. A conti fatti, qualche migliaio di euro.

"Il tutto senza un motivo – commenta amaro il consigliere Cristian Andreani – e per colpa di un episodio che faccio fatica a definire una semplice bravata. Perché i lavori necessari per ripristinare una situazione di normalità costeranno salati e poi perché ogni volta che viene danneggiato un impianto pubblico, realizzato con i soldi di tutti i cittadini, il mio dispiacere e il mio rammarico sono particolarmente forti. Ma come si fa? Qual è il senso civico che stiamo trasmettendo ai nostri ragazzi?" "Per altro – aggiunge Andreani, che nella scorsa consiliatura ha ricoperto il ruolo di assessore comunale allo sport e che continua a seguire con grande scrupolo questo settore –, a rimetterci sono soprattutto i più piccoli, che potrebbero essere i fratellini minori di coloro che si sono “divertiti“ a fare i danni. Sono davvero dispiaciuto, anzi, arrabbiato, e mi auspico che i responsabili, com’è probabile, vengano individuati, per far capire loro che certe azioni hanno delle conseguenze negative per la collettività e che non devono essere compiute. Vedere quelle porte degli spogliatoi fracassate e i muri imbrattati, per me, è stato un autentico dolore".